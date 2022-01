Paper Glider: Spiel derzeit kostenlos im Microsoft Store verfügbar

Autor:, in / Paper Glider

Im Microsoft Store könnt ihr aktuell das Spiel Paper Glider kostenlos für Xbox Series X|S, Xbox One und PC abrufen.

Das Geschicklichkeitsspiel des Entwicklers Brennan Govreau wurde erst am 14. Januar veröffentlicht und war zuvor zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

In Paper Glider steuert ihr einen Papierflieger durch 70 verschiedene Level in sieben Welten. Um die farbenfrohen Level zu meistern, wird es einiges an Geschick benötigen.