Project LLL: Shooter-MMO von NCSoft für Konsole und PC angekündigt

Project LLL ist ein Shooter-MMO, welches derzeit für Konsole und PC bei NCSoft in Entwicklung ist.

NCSoft hat zu Project LLL einen ersten Gameplay-Trailer sowie ein Entwickler-Video veröffentlicht.

Project LLL ist ein Third-Person-Shooter-MMO mit Sci-Fi-Setting, de 2024 für Konsolen und PC erscheinen wird.

Die Welt von LLL ist eine riesige offene Welt, in der mehr als 30 km Landfläche nahtlos zu einer einzigen Umgebung verbunden sind, wie der Entwickelr verrät.

Project LLL fällt auch in das Subgenre der alternativen Geschichte. Angesiedelt in Seoul erwartet Spieler eine riesige und offenen Welt, die mehr als 30 km Landfläche nahtlos zu einer einzigen Umgebung verbindet.

Es spielt in einer Welt, die von der Idee ausgeht, dass sich die Geschichte, die wir kennen, aufgrund eines bestimmten Ereignisses in der Vergangenheit anders entwickelt hat. In LLL vermischen sich ein zerstörtes Seoul, das byzantinische Reich des 10. Jahrhunderts und das 23. Jahrhundert.

Wie der Entwickler verrät, will man sich von bisherigen Looter-Shootern und Battle Royale abheben. Stattdessen will man mit dem Spiel einen neuen Markt schaffen, der exklusiv für NC ist, mit einer neuen IP, die die Schlüsselwörter „Shooter“, „MMO“ und „Open World“ beinhaltet. Man will ein Projekt entwickeln, das verschiedene Spielstile und Elemente aus den bisherigen Spielen von NC kombiniert.

Schaut euch hier den ersten Gameplay-Trailer zu Project LLL an sowie das Entwickler-Video:

Gameplay-Trailer

Entwickler-Video