Quest for Infamy: Point-and-Click-Abenteuer startet im März

Der Indie-Publisher Ratalaika Games und der Entwickler Infamous Quests freuen sich, die digitale Veröffentlichung von Quest For Infamy für PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One und Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch für den 4. März 2022 zum Preis von $9,99 / €9,99 bekannt zu geben.

Quest For Infamy ist eine Hommage an einige der großen, kultigen Veröffentlichungen der mittleren und frühen 90er Jahre, bei denen der Fokus auf Story, Abwechslung, Gameplay, tiefgründigen Abenteuern, Witz, ernsthaften RPG-Elementen und Interaktion sowie vielen Überraschungen lag – alles kombiniert in einer großartigen Storyline und ordentlich verpackt in einer einfachen Point-and-Click-Oberfläche.

Für manche mag es altmodisch oder retro erscheinen, aber Quest for Infamy ist ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte, mit vielen Lachern und Sarkasmus auf dem Weg zu einem erfüllenden Ausflug & Abenteuer. Gekrönt von vielen Geheimnissen, Intrigen, Action, Kämpfen gegen Feinde, Bosskämpfen und der Entdeckung versteckter Geheimnisse, macht die kluge Hauptfigur das Spiel zu einem empfehlenswerten Titel!

So viel zu sehen und zu erleben: Eine große, erkundbare Welt mit Hunderten von NSCs, mit denen man interagieren kann – darunter einige sehr seltsame und interessante Fantasy-Charaktere.

Drei Akte werden den Spieler in die Geschichte hineinziehen und viele verschiedene Schauplätze und Orte halten das Interesse und die Aufmerksamkeit hoch. Es gibt das malerische Dorf Volksville, die große, ausgedehnte, griechisch inspirierte Stadt Tyr, das weite und einsame Grasland, die geheimnisvollen Nordwälder und die tückischen Südwälder, den Strand der Schurken und viele andere Orte, die den Spieler faszinieren werden, sowie viele versteckte Umgebungen, die es zu entdecken gilt.

Rollenspielelemente sind ein zentraler Bestandteil des Genremixes, ebenso wie die Entwicklung individueller Fähigkeiten, die dir bei deiner Suche helfen können, und in einigen Fällen wird der Einsatz deiner Fähigkeiten den Ausgang bestimmter Ereignisse verändern und einer der vielen Faktoren sein, die zu deinem Spielerlebnis beitragen und es prägen.

Und so beginnt die Geschichte………. Quest For Infamy beginnt damit, dass Herr Röhm, ein schurkischer Bursche, den Fängen von Baron Brandlevrot entkommt, der glaubt, ihm Unrecht getan zu haben – und er flieht in einem mit Stroh gefüllten Karren in die Stadt Volksville im malerischen Tal von Krasna. Da er wegen einer defekten Brücke in der Stadt festsitzt, wird Herr Röhm ungewollt in die heimlichen, ruchlosen Machenschaften im Tal hineingezogen.

Bei seinen Erkundungen in der Stadt und im Tal stößt er auf eine seltsame Sekte, die Pläne für das friedliche Tal hat, und kommt einem Geheimnis auf die Spur, das die Menschen in Krasna schon lange plagt.

Röhm kann einen von drei Mentoren aufsuchen, die ihn über die verschiedenen Klassen unterrichten, die er werden kann – ein Schurke, ein Zauberer oder ein Räuber. Er kann seine Gerissenheit, seinen Verstand oder seine Muskeln einsetzen, um sein eigenes Abenteuer zu bestehen! Lerne die Geheimnisse des Diebstahls und übe deine Schlauheit auf dem Pfad des Schurken. Trainiere deine Muskeln und schließe Freundschaften mit einer brutalen Bande auf dem Weg des Räubers.

Das Erlernen von Zaubersprüchen auf dem Pfad des Zauberers, das Sammeln von Gegenständen und Reagenzien zur Herstellung von Zaubersprüchen, während du lernst, wie du die Magie zu deinem Vorteil nutzen kannst – all das ist Teil der Gesamterfahrung in Quest for Infamy.