Tencent: Polnisches Unternehmen 1C Entertainment übernommen

Tencent übernimmt 1C Entertainment SA. Die beiden Unternehmen schlossen Ende November eine Vereinbarung ab, in der Tencent zustimmte, alle Aktien zu übernehmen, die sich zuvor im Besitz der früheren Muttergesellschaft von 1C Entertainment, 1C, befanden, wodurch Tencent eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen mit Hauptsitz in Warschau und allen seinen Tochtergesellschaften erhielt.

Die Vereinbarung sieht außerdem vor, dass 1C Entertainment und alle Tochtergesellschaften, die „1C“ in ihrem Namen tragen, innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Transaktion umbenannt werden. 1C Entertainment freut sich auf den Beitritt zur Tencent-Familie und erwartet, von den zahlreichen Synergien zwischen den beiden Unternehmen zu profitieren.

„Wir sind wirklich begeistert von diesem Deal. Es ist eine großartige Gelegenheit für 1CE, unsere kühnsten Träume und Hoffnungen in der Videospielbranche zu verwirklichen. Unsere Vision und Leidenschaft wird nun von einem führenden globalen Spieleunternehmen unterstützt, und ich fühle mich geehrt durch die einzigartige Chance, mit Tencent und den anderen kreativen Köpfen, die Teil des globalen Ökosystems sind, zusammenzuarbeiten“, sagte Tomasz Nieszporski, Vorstandsmitglied von 1C Entertainment. „Wir freuen uns sehr, mit dem talentierten Team von 1C Entertainment zusammenzuarbeiten und es dabei zu unterstützen, eine neue Wachstumsphase einzuleiten“, sagte Li Shen, Global Chief Technology Officer von Tencent Games.