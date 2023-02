Tencent: Unternehmen schraubt Pläne für VR-Hardware zurück

Laut einem neuen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters plant das chinesische Unternehmen Tencent seine Kosten sowie sein Personal zu reduzieren. Die etwa 300 Mitarbeiter umfassende Abteilung für „erweiterte Realität“ soll in diesem Zuge von Personalkürzungen betroffen sein.

Quellen, aus dem näheren Umfeld berichten, dass ein Teil des Problems der langwierige Prozess sei, Hardware profitabel zu machen. Interne Prognosen sollen bestätigt haben, dass die Entwicklung und der Verkauf eines eigenen VR-Systems für Tencent wahrscheinlich nicht vor 2027 rentabel sein werde.

Ein Mangel an vielversprechenden Spielen könnte ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Es passe einfach nicht mehr wirklich in die neue Strategie des Unternehmens, so eine der Quellen. Tencent hat sich bisher nicht öffentlich zu Details geäußert und spricht lediglich von „Anpassungen in einigen Geschäftsteams“.

Besagte neue Strategie sieht vor, statt wie bisher auf Minderheitsbeteiligungen, neben Übernahmen und Fusionen zukünftig vermehrt auf Mehrheits- und Kontrollbeteiligungen vor allem an ausländischen Spieleunternehmen zu setzen. Berichten zufolge sollen auch Metaverse-Assets für Tencent von Interesse sein.