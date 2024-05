REMEDIUM: Konsolen-Veröffentlichung weiterhin 2024 geplant

Autor:, in / REMEDIUM

Publisher ESDigital Games und Entwickler Sobaka Studio haben ein neues Inhalts-Update für den von der Renaissance inspirierten post-apokalyptischen Twin-Stick-Shooter REMEDIUM über Steam Early Access und den Epic Games Store veröffentlicht.

Dieses neue Update vervollständigt den mit Spannung erwarteten Akt 2 des Spiels und bietet eine Fülle neuer Inhalte, um die Welt von REMEDIUM zu erweitern.

Das neue Update, das Akt 2 vervollständigt, führt zwei neue Schauplätze ein – das Fort und die Abtei – zusätzlich zu dem bereits veröffentlichten Schauplatz der Mine.

Diese Schauplätze enthalten eine Vielzahl von furchterregenden Gegnern und Endgegnern, die die Spieler entdecken und in rasanter Twin-Stick-Shooter-Action bekämpfen können. Mit der neu hinzugefügten Intro-Zwischensequenz tauchen die Fans noch tiefer in die Geschichte ein und erhalten eine fesselnde Einführung in die Welt von REMEDIUM.

Das Inhaltsupdate für Akt 2 wird auch neue Verbesserungen der Spielqualität einführen, von denen viele von der Community, die bereits die Steam Early Access-Version gespielt hat, gefordert wurden.

Einige dieser Qualitätsverbesserungen beinhalten ein aktualisiertes und optimiertes Übergangssystem, um nahtlos zwischen den Spielorten zu wechseln, ein neues Upgrade des Speichersystems, so dass Spieler Akt 1 oder Akt 2 (nach dem ersten Start) jederzeit mit ihrem gespeicherten Fortschritt und mit allen bereits freigeschalteten Waffen und Upgrades erneut spielen können, zusätzliches Balancing der Kämpfe, um eine reibungslose Kampferfahrung zu gewährleisten, zahlreiche UI- und UX-Verbesserungen und Bugfixes sowie die fesselnde Intro-Cutscene, die das Gemetzel von Akt 2 perfekt in Szene setzt.

REMEDIUM ist ab sofort für PC über Steam Early Access, Epic Games Store für Windows und Linux erhältlich und enthält den kompletten ersten und zweiten Akt. Konsolenveröffentlichungen für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch sind ebenfalls für 2024 geplant.