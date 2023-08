Remedium: Early Access auf PC beginnt im September

REMEDIUM, der Twin-Stick-Shooter, der in der düsteren postapokalyptischen Renaissance von Entwickler Sobaka Studio und Publisher ESDigital Games angesiedelt ist, veröffentlicht seine erste tödliche Episode am Donnerstag, den 14. September 2023, über Steam Early Access und den Epic Games Store für Windows, Mac und Linux auf dem PC, wobei ein zweiter und dritter Teil später in diesem Jahr erscheinen werden.

Konsolenveröffentlichungen für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch sind für 2024 geplant.

Ab Dienstag, den 22. August 2023, steht auf der Steam-Seite von REMEDIUM ein neuer Playtest zum Ausprobieren zur Verfügung. Diese Demo wird bis Sonntag, den 27. August, für die Dauer der Gamescom 2023 verfügbar sein.

Ein katastrophales Ereignis vor einem Jahrhundert verwüstet noch immer die Überreste eines sterbenden Kontinents. Die Graue Pest hat blutrünstige Bestien hinterlassen, die die Welt heimsuchen, während sich die Bürger verstecken und verzweifelt nach einem Heilmittel suchen. Die Tragödie nimmt eine noch schlimmere Wendung, als einer der wenigen verbliebenen Überlebenden infiziert wird und sich in eine unaussprechliche Monstrosität verwandeln muss.

Findet schnell ein Heilmittel oder erliegt den grausamen Folgen der schleichenden Infektion. Rennt, schießt und weicht durch bösartige Horden von Chimären, Mutanten, Elementaren, Gargoyles und Golems in den verwahrlosten Landschaften aus. Während sich sein Zustand verschlimmert, müsst ihr die schrecklichen Symptome zu eurem Vorteil nutzen, um die blutrünstigen Kreaturen auszuschalten, die sich euch in den Weg stellen.

Sucht nach begrenzten Ressourcen, um mächtige Tränke, Injektionen und Amalgame zu brauen. Verwendet diese, um Ausrüstung und Waffen zu verbessern oder die Stärke und Entschlossenheit eures Helden zu stärken. Verbindet Feuerkraft mit Elementarbindungen, um Spezialmunition wie durchdringende Eiskugeln und elektrisierende Stöße herzustellen. Überwindet die zermürbenden Bosskämpfe, um ein Gegenmittel zu finden und eine Welt zu retten.

„Das trostlose, postapokalyptische Setting von REMEDIUM in Kombination mit der fesselnden, rasanten Action wird unser geliebtes Universum in nie dagewesene Höhen treiben“, so das Entwicklerteam von Sobaka Studio. „Wir laden auch jeden ein, alles zu erleben, was das Remedium-Universum mit REMEDIUM: Sentinels zu bieten hat, der düsteren Schurken-Lite Bullet Hell, die in der gleichen Welt spielt und jetzt auf PC über Steam, komplett mit Steam Deck-Kompatibilität, und Epic Games Store sowie Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5 erhältlich ist.“

REMEDIUM erscheint am Donnerstag, den 14. September 2023 für PC über Steam Early Access und Epic Games Store für Windows, Mac und Linux und wird Sprachunterstützung für Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Polnisch, Ukrainisch, Japanisch, Koreanisch und vereinfachtes Chinesisch bieten.