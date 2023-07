Sephonie: Puzzle-Plattformer erscheint für Xbox

Sephonie, das neueste Spiel von den Machern von Anodyne und Anodyne 2: Return to Dust, erscheint am 21. Juli für die Konsole.

Die Spiele des Entwicklers Anlagesic Productions gelten als Geheimtipps, da durch ihre Experimentierfreudigkeit ihre Werke mehr sind, als es auf den ersten Blick erscheint.

So gilt gerade Anodnye 2: Terun to Dust als ein sehr erinnerungswürdiges Spielerlebnis. Auch ihr neuestes Spiel Sephonie weist diese Qualitäten auf. Die PC-Version erschien am 12. April 2022 und ist aktuell zum vergünstigten Preis auf Steam zu haben. Wer die Konsolen-Version möchte, muss sich nur noch wenige Tage gedulden, denn Sephonie erscheint am 21. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, und Switch.

Drei Biologen sind auf einer Mission zur Erforschung der Lebewesen der unbewohnten Insel Sephonie. Doch als sie sich der Insel nähern, erleiden sie durch einen plötzlichen Sturm Schiffbruch.

Ihre Motivationen und Loyalitäten werden auf die Probe gestellt, während sie durch die Höhlen navigieren und sich nicht nur physischen Herausforderungen stellen, sondern auch ihre tiefsten Erinnerungen und Träume manifestieren.

Während sie einander und die Insel immer besser kennenlernen, bedroht eine uralte Macht, die sich tief im Abgrund der Insel zusammenbraut, ihre neu gefundene Beziehung und die Welt.

In diesem 3D-Puzzle-Platformer müsst ihr euch durch die geheimnisvollen Höhlen einer Insel bewegen. Entdeckt dabei neue Fähigkeiten, um durch felsige Level zu navigieren oder nutzt Kreaturen wie den langzüngigen Ribbat, um euch durch die Luft zu hangeln.

Den Release-Trailer könnt ihr euch hier anschauen: