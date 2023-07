Sephonie: 12 schnelle Fakten zum Spiel

Publisher Ratalaika Games hat zusammen mit dem preisgekrönten Entwickler Analgesic Productions bekannt gegeben, dass sie den hochgelobten PC-Titel Sephonie am 21. Juli 2023 auf PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch veröffentlichen werden.

Wie wir bereits berichtet haben, werden die Entwickler von Analgesic, Melos Han-Tani & Marina Kittaka, die schon preisgekrönte Titel wie Anodyne (2013), Even the Ocean (2016) und Anodyne 2: Return to Dust (2019) veröffentlicht haben und die immer wieder für ihre wunderschöne Grafik, ihre bezaubernden Geschichten und ihr Setting gelobt werden, ihr Spiel für die Konsole umsetzen. Die Spielmechanik und die Herausforderungen ihrer Spiele entsprechen weiterhin den höchsten Standards in Sephonie.

12 schnelle Fakten über Sephonie

Abwechslungsreiche Rätsel Akrobatisches Jump’n’Run Perfekt für Speedrunning Fesselnde Geschichte Farbenfrohe Grafik Freischaltbare Jump’n’Run-Fähigkeiten Surreale Charaktere Interaktive, wunderschöne Umgebungen, in denen jeder Felsen erklommen werden kann Acht liebevoll gestaltete Hauptbereiche Mehr als 30 Kreaturen, mit denen man im fesselnden „Puzzle Grid“-Minispiel sprechen und sich mit ihnen verbinden kann Vollständige 3D-Zwischensequenzen Umfangreiche Post-Game-Inhalte