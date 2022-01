Shattered: Tale of the Forgotten King: Action-RPG erzählt tiefgründige Geschichte

Das Action-RPG Shattered: Tale of the Forgotten King erscheint im ersten Quartal dieses Jahres und erzählt eine tiefgründige Geschichte einer alten Welt.

Heute verkündeten Forthright Entertainment und Redlock Studios die Veröffentlichung von Shattered: Tale of the Forgotten King im ersten Quartal 2022 für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC via Epic Game Store.

Das Spiel erzählt eine faszinierende Geschichte, die sich in einem Universum mit tiefgründiger Geschichte entfaltet, kombiniert mit einer einzigartigen Ästhetik.

„Die alte Welt ist verschwunden, verloren mit dem Verschwinden des Königs. In diesem düsteren Action-RPG müsst ihr die Realität durch geschicklichkeitsbasierte Kämpfe, innovatives Open-World-Platforming und die Aussagen von Überlebenden neu erschaffen… einige sind vertrauenswürdiger als andere. Seid Ihr bereit, Wanderer?“

Features

Einzigartige Mischung aus 3D-Umgebung und 2D-Plattformer

Eine fesselnde Geschichte, die von Anfang bis Ende fesselt

Ein Soundtrack, der die Atmosphäre der jeweiligen Umgebung einfängt

Ein gut definierter Grafikstil, der ein Gefühl von Anderswelt erzeugt.

Ein fesselndes Kampfsystem, das eine Vielzahl von Waffen und Magie einsetzt.