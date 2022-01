FAR: Changing Tides: Erscheint im März im Xbox Game Pass, Vorbestellung möglich

Der Publisher Frontier Foundry hat einen neuen Trailer zum Fahrzeug-Abenteuer FAR: Changing Tides veröffentlicht.

Der Trailer zeigt neue Szenen von der Reise eines kleinen Jungen, der eine überflutete, postapokalyptischen Welt durchquert und am Ende auch den Release-Termin des Spiels verrät.

FAR: Changing Tides wird demnach am 01. März 2022 für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. Am selben Tag ist das Spiel auch über den Xbox Game Pass spielbar.

Im Microsoft Store könnt ihr das Spiel ab sofort auch für 19,99 Euro vorbestellen.