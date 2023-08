FAR: Changing Tides: Schweizer-Studio kündigt neues Spiel an

Mit FAR: Changing Tides erschien das letzte erfolgreiche Spiel des Studios Okomotive Studios, welches jetzt ein neues Spiel ankündigte.

Mit FAR: Lone Sails und FAR: Changing Tides begann die Geschichte der Okomotive Studios und ihrem Einstieg in die Geheimtipps der Indie-Szene. Jetzt gibt es endlich Neuigkeiten aus dem kleinen Studio aus der Schweiz.

In einem Video geben die Schweizer bekannt, an einem neuen Spiel zu arbeiten. Das Team möchte mit dem bislang namenlosen Projekt sein bisher größtes Spiel auf den Markt bringen, welches ebenfalls wieder die wichtigsten Faktoren der anderen beiden Spiele beinhalten soll.

Im Gegensatz zu den bislang erschienenen FAR-Spielen werdet ihr euch anscheinend nicht durch eine mit Sand überzogene Welt bewegen. Der Trailer vermittelt eher den Eindruck, dass es eine hügelige, fast schon ländliche Region wird.

Leider verliert das Dreiergespann keinen Hinweis darauf, wann das Spiel erscheint oder für welche Plattformen es geplant ist. Allerdings erschien FAR: Changing Tides für die Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und 5 sowie der Switch. Man kann also davon ausgehen, dass auch der nächste Versuch auf den bekannten Plattformen veröffentlicht wird.