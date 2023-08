Sword Art Online: Last Recollection: Noch mehr Charaktere und Waffen im Video

Wer bislang nicht genug von Sword Art Online: Last Recollection hat, freut sich über zwei weitere Trailer zum kommenden JRPG.

Sword Art Online: Last Recollection ist das nächste Rollenspiel aus der berühmten Sword Art-Reihe aus Japan. Lernt in den beiden neuen Trailern nicht nur etwas mehr über die verfügbaren Waffen, sowie deren Kampfmöglichkeiten kennen, sondern erhaltet auch Einblicke in die Synchronsprecher des JRPG von Bandai Namco Entertainment.

Ebenfalls erhaltet ihr einen Überblick, welche Charaktere im Spiel vertreten sind. Die beiden Videos gibt es hier zu sehen:

Sword Art Online: Last Recollection erscheint am 6. Oktober für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und 5 sowie PC (Steam).

Als Vorbesteller erhaltet ihr Zugriff auf das Schwertskinset „Schwarzer Schwertkämpfer“. Das Spiel kostet in dieser Edition 59,99 Euro.

Enthält

Waffenskin: Eluzidator

Waffenskin: Dunkler Trutz

Waffenskin: Verbleibendes Herz

Waffenskin: Ewige Regenbogenklinge

Waffenskin: Ätherisches Leuchten

Vorbesteller der Deluxe-Edition freuen sich über ein reichhaltiges Paket. Für das volle Paket ist der Preis 84,99 Euro.

Premium Pass

SWORD ART ONLINE Last Recollection

Ritual of Bonds Vol. 1

SWORD ART ONLINE Last Recollection

Ritual of Bonds Vol. 2

Bonus: SWORD ART ONLINE Last Recollection

Outfits der Integritätsritter