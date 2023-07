Sword Art Online: Last Recollection: Trailer stellt Waffenarten vor

Der neueste Videospiel-Ableger der Franchise Sword Art Online: Last Recollection erscheint am 6. Oktober für PC, PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S.

In einem neuen Waffentrailer, wovon es wohl mehrere geben wird, wie die Zahl im Titel des YouTube-Videos verrät, werden die Waffentypen und ihre verschiedenen Spezialfähigkeiten, Stärken und Schwächen vorgestellt.

So habt ihr in Sword Art Online: Last Recollection die Wahl zwischen Einhandschwertern, einem Einhandschwert in jeder Hand (Die Waffenart, die der Hauptcharakter des Animes „Kirito“ führt), Rapieren, Bögen, Dolchen, Katanas und Sensen.

Schaut euch für alle Details zu den Waffen im Spiel den Trailer an: