Schaut euch hier den neuen Sword Art Online: Last Recollection Sword Goddess Gladia Yuuki Trailer an.

Zu Sword Art Online: Last Recollection wurde ein neuer Trailer mit dem Titel „Sword Goddess Gladia Yuuki Trailer“ veröffentlicht, den ihr euch direkt hier anschauen könnt:

Sword Art Online: Last Recollection bietet eine Reihe an Waffentypen, die Vielfalt schafft und den Spielenden erlaubt, die Fähigkeitenpalette jedes Charakters individuell auf den eigenen Spielstil anzupassen. Sie können diese Fertigkeiten und Kampfkünste in spannenden Kämpfen einsetzen, um sich den Weg durch die Welt zu bahnen, in der das Licht von Solus niemals scheint.

Zusätzlich können Charaktere während des Kampfes gewechselt werden. Durch den „Command Mode“ können Befehle an Gruppenmitglieder gegeben werden, um deren Fähigkeiten zu aktivieren oder im richtigen Moment die Gegner anzugreifen.

Sword Art Online: Last Recollection erscheint am 06. Oktober 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das Spiel kann in zwei Versionen vorbestellt werden: