Sword Art Online: Last Recollection: Klingen wirbeln im Story-Trailer

In Sword Art Online: Last Recollection kommen Kirito und seine Verbündete mit starken Klingen und noch stärkeren Herzen zusammen, um gegen die Mächte der Dunkelheit zu kämpfen.

Während das Spiel am 6. Oktober 2023 auf PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S sowie Steam erscheint, können Spieler schon heute mehr über die Handlung im brandneuen Story-Trailer erfahren.

Im Microsoft Store steht das Spiel in zwei Editionen zur Vorbestellung bereit:

Während sich Kirito und seine Freunde in Sword Art Online: Last Recollection in das Dunkle Territorium wagen, bemerken sie schnell, dass dessen Bewohner gar nicht so feindlich gesinnt sind, wie sie zuerst angenommen haben. Neue Bündnisse werden geformt und helfen ihnen, Hindernisse auf ihrer Reise zu überwinden. Doch schon bald wird das neu gefasste Vertrauen auf die Probe gestellt, denn inmitten von tobenden Kämpfen und düsteren Umständen steht für die Underworld viel auf dem Spiel.

Der brandneue Story-Trailer: