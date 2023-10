Sword Art Online: Last Recollection: Brachiales Intro voller Atmosphäre

Das Universum um Sword Art Online sorgt seit 2012 für Begeisterung unter Manga- sowie Animefans. Auch Spieler an den heimischen Konsolen bekommen immer wieder Ableger zu der begehrten Vorlage, mal als klassisches Rollenspiel oder mal als Shooter-Variante.

Der neueste Ableger, Sword Art Online: Last Recollection, ist mit großen Schritten auf dem Weg zu seiner Veröffentlichung. Damit ihr euch bereits einen ersten Eindruck der Atmosphäre sichern könnt, ist die komplette Intro-Sequenz jetzt für alle verfügbar.

Im liebevollen Stil gezeichnet durch die bekannten A-1 Pictures Studios werdet ihr auf das Spiel vorbereitet.

In Sword Art Online: Last Recollection schließt ihr direkt an die Ereignisse aus dem Anime Swort Art Online: War of Underworld an.

Sword Art Online: Last Recollection erscheint am 06. Oktober 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.