EVERSPACE 2: Kostenloses Update veröffentlicht

ROCKFISH Games freut sich über den großen Erfolg des Releases von EVERSPACE 2 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S mit mehr als 1.111.111 Game Pass Spielern und Zehntausenden Weltraumpiloten auf dem Weg zu den Sternen. Insgesamt hat EVERSPACE 2 bis heute mehr als 400.000 Exemplare über alle Plattformen.

Den brandneuen EVERSPACE 2 Accolades Trailer zum Konsolenrelease gibt es hier:

„Es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie das Space Game Genre einen massiven Aufschwung erlebt und das Team von ROCKFISH ist begeistert, Teil davon zu sein. Unsere Absicht war es, ein leicht zugängliches Weltraumabenteuer im Arcade-Stil zu entwickeln und es ist klar, dass unser Spiel bei Weltraumpiloten auf der ganzen Welt Anklang findet“, sagt Michael Schade, CEO von ROCKFISH Games. „EVERSPACE 2 entwickelt sich sogar noch besser als unser ursprünglicher Überraschungshit. Im gleichen Zeitraum haben wir fast dreimal so viele Verkäufe auf jeder Plattform und mehr als viermal so viele Spieler auf Game Pass verzeichnet.“

EVERSPACE 2 erhält ein großes kostenloses Update, das neue Set-Gegenstände, Perks, Ausrüstungsmodifikatoren und von der Community gewünschte Features beinhaltet. Neben den neuen spielbaren Inhalten können sich Spieler auch über neue Anpassungsoptionen, aktualisierte Musik und MacOS-Unterstützung freuen. Eine vollständige Liste der Inhalte und Funktionen, die zu EVERSPACE 2 hinzugefügt werden, gibt es im neuesten Steam Update.

„Im Laufe der letzten sechs Jahre hat unser Team etwas wirklich Unvergessliches aufgebaut – ein gefeiertes Spiel und eine starke Community von Space-Shooter-Fans“, so Schade. „Das heutige Update ist eine großartige Möglichkeit, diesen Erfolg zu feiern.“

ROCKFISH Games gibt mit einer neuen Roadmap einen Einblick in die Inhalte nach dem Launch. Mit einem weiteren kostenlosen Update im Frühjahr 2024 und einer massiven Erweiterung mit neuen Sternensystemen, zusätzlichen Story-Inhalten und noch mehr Beute, die bereits in Produktion ist, können Fans in den kommenden Jahren mit noch mehr Weltraum-Shooter-Action rechnen.

Den brandneuen Trailer zum EVERSPACE 2 Armed & Dangerous Update gibt hier:

Neben dem kostenlosen Update hat ROCKFISH Games außerdem den offiziellen Soundtrack und das Artbook von EVERSPACE 2 als digitale Downloads veröffentlicht, die Fans auf Steam und GOG erwerben können. Der offizielle Soundtrack zu EVERSPACE 2 enthält 30 groovige Dance-Tracks, EDM-Beats und chilligen Synthwave, die aus der Musik des Spiels neu abgemischt und arrangiert wurden. The Art of EVERSPACE 2 zeigt Hunderte Konzeptzeichnungen, Skizzen und mehr auf über 280 Seiten.

Zusammen mit Publisher Maximum Games veröffentlicht ROCKFISH Games am 3. Oktober 2023 ein Package für PlayStation 5 und Xbox Series X|S weltweit im Einzelhandel.