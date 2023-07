EVERSPACE 2: Release-Termin für Xbox und PlayStation

Autor:, in / EVERSPACE 2

Das erfolgreiche Weltraum-Action-RPG EVERSPACE 2 vom unabhängigen AA-Entwickler ROCKFISH Games wird am 15. August 2023 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Nach einem erfolgreichen PC-Launch im Frühjahr 2023 mit einer Metacritic-Wertung von 81, einer sehr positiven Bewertung von 88% auf Steam und insgesamt mehr als 350.000 verkauften Einheiten wird das umfangreiche Einzelspieler-Open-World-Weltraum-Action-RPG für 49,99 EUR erhältlich sein. Vorbestellungen für PlayStation sind ab sofort möglich, PlayStation Plus Nutzer erhalten 20 % Rabatt auf das Sci-Fi-Abenteuer.

Den brandneuen EVERSPACE 2 Trailer zum Konsolenrelease gibt es unter:

Xbox Game Pass-Nutzer werden erfreut sein, dass sie sich direkt am Launch-Tag in den Pilotensitz setzen und mehr als 100 handgefertigte Orte in abwechslungsreichen Sternensystemen erkunden können.

PC Game Pass- und Microsoft Store-Nutzer können das Spiel dank Play Anywhere-Unterstützung ebenfalls auf der Xbox Series X|S genießen. Bis heute haben mehr als 120.000 PC Game Pass-Spieler EVERSPACE 2 ausgiebig gespielt.

Auf PlayStation 5 wird EVERSPACE 2 die Vorteile des haptischen Controller Feedbacks, des adaptiven Triggers und des DualSense-Lautsprechers in vollem Umfang nutzen.

„Wir freuen uns, EVERSPACE 2 im August auf Xbox und PlayStation einem ganz neuen Publikum zugänglich zu machen“, so Michael Schade, CEO von ROCKFISH Games. „Die zwei Jahre, die wir mit der Entwicklung der PC-Version im Early Access verbracht haben, haben uns jetzt zum Konsolenrelease gute Dienste geleistet. Wir haben die letzten Monate gut nutzen können, um das bereits grundsolide Fundament weiter zu optimieren. So können Weltraumpiloten, die eine Series X oder PlayStation 5 besitzen, können sich darauf freuen, die Sternensysteme von EVERSPACE 2 mit 60 FPS und toller Grafik zu erforschen.”

EVERSPACE 2 startet auf Konsolen mit einer spannenden, 30-stündigen Einzelspieler-Kampagne, die auf Deutsch und Englisch vertont ist, sowie vielen weiteren Stunden Spielzeit mit zusätzlichen Nebenmissionen, Aufträgen, Notrufen, Herausforderungen, Rätsel und anderen Aktivitäten.

Das Spiel ist auf Deutsch, Englisch, Brasilianisches Portugiesisch, Tschechisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch und Spanisch lokalisiert.

Zusammen mit Publisher Maximum Games veröffentlicht ROCKFISH Games am 3. Oktober 2023 ein Collector’s Package für PlayStation 5 und Xbox Series X|S weltweit im Einzelhandel.

Die EVERSPACE 2 Stellar Edition kommt in einem attraktiven Steelbook inklusive 64-seitigem Artbook und einem digitalen Soundtrack-Download. Vorbestellungen sind ab sofort bei Amazon und im Einzelhandel möglich: