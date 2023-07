Diablo IV: Neue Eindrücke zu Season of the Maligant

Ein neuer Gameplay-Trailer zum Rollenspiel Diablo IV stimmt auf die kommende Season of the Maligant ein.

Am 20. Juli startet mit Season of the Maligant die erste Saison des Rollenspiels Diablo IV. Mit dabei sind eine neue Questlinie, ein neuer Boss, neue Dungeons und Monster, ein Battle Pass und weitere Inhalte.

Ein neu veröffentlichte Gameplay-Trailer liefert jetzt einen kurzen Einblick, was Spieler spielerisch von der kommenden Saison erwarten können. Am 18. Juli plant Entwickler Blizzard Entertainment, nochmals genauer auf die Inhalte von Season of the Maligant einzugehen.