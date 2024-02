EVERSPACE 2: Ein Jahrzehnt interstellare Weltraum-Shooter

ROCKFISH Games feiert 10 Jahre Entwicklung und Self-Publishing von beliebten Weltraum-Shootern und steht damit als Aushängeschild für erfolgreiche Indiestudios in der deutschen Videospielindustrie.

Seit Gründung im Jahr 2014 hat das Studio mehrere Titel der EVERSPACE-Reihe auf PC, Xbox, PlayStation und Nintendo veröffentlicht und über zwei Millionen Exemplare auf allen Plattformen verkauft.

Michael Schade und Christian Lohr gründeten ROCKFISH Games kurz nachdem ihr vorheriges Unternehmen übernommen worden war. Ein kleines Team von Entwicklern folgte ihnen und begann mit der Arbeit an dem, was zum Franchise des neuen Studios werden sollte.

Kickstarter diente sowohl als Marketing- als auch als Crowdfunding-Tool für EVERSPACE und präsentierte das Spiel Weltraumspiel-Fans in aller Welt.

„Doch was ROCKFISH Games ausmacht, ist unser Team. Wir hätten es ohne die talentierten Entwickler, die Christian und mir von unserem vorherigen Projekt gefolgt sind und von denen die meisten auch heute noch bei uns sind, sowie die Teammitglieder, die sich uns seit Studiogründung angeschlossen haben, nicht geschafft.”

„EVERSPACE kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Roguelikes waren im Aufwind und unser Weltraum-Shooter-Twist kam bei den Fans gut an”, so Michael Schade, CEO und Mitgründer von ROCKFISH Games.

Nach dem Erfolg von EVERSPACE schwenkte ROCKFISH Games vom Roguelike-Gameplay des ersten Spiels zum Open-World-Abenteuer um und die Änderung wurde von Weltraumspiel-Fans auf der ganzen Welt begeistert aufgenommen.

Die Veröffentlichung von EVERSPACE 2 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S war sowohl ein kommerzieller als auch ein Kritiker-Erfolg mit mehr als 400.000 verkauften Exemplaren auf allen Plattformen und guten Metacritic-, OpenCritic- und User-Bewertungen.

Bei seinem derzeitigen Kurs ist EVERSPACE 2 auf dem besten Weg, die Verkaufszahlen seines Vorgängers zu verdreifachen und die Einnahmen zu vervierfachen.

„Unsere Reise durch den Early Access mit EVERSPACE 2 in den vergangenen Jahren war sehr aufregend. Der Wechsel von unseren Roguelike-Wurzeln zu einem Open-World-Action-RPG-Looter-Shooter war ein kalkuliertes Risiko, da dies viel mehr unserer ursprünglichen Vorstellung der EVERSPACE-Serie entsprach“, so Schade.

„Ich freue mich, dass Spieler und Medien auf der ganzen Welt diese Veränderung gefeiert haben. Wir haben noch so viele frische Ideen, so viele erstaunliche Geschichten zu erzählen und fantastische Abenteuer für Weltraumfans rund um den Globus in petto.“