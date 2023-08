EVERSPACE 2: Weltraum-RPG für Xbox erhältlich

Autor:, in / EVERSPACE 2

Der unabhängige AA-Entwickler ROCKFISH Games freut sich, bekannt geben zu können, dass sein Weltraum-Action-RPG EVERSPACE 2 heute auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S für 49,99 Euro erscheint.

Mit mehr als 100 handgefertigten Schauplätzen, die es in vollen 60fps zu erkunden gilt, steht Weltraumfans auf beiden Plattformen ein spannendes Abenteuer zwischen den Sternen bevor.

Michael Schade, CEO von ROCKFISH Games, sagte: „Mit EVERSPACE 2, das heute für Xbox und PlayStation erscheint, freuen wir uns darauf, die Fans von Weltraumspielen auf den Konsolen mit unserem Sci-Fi-Action-RPG zu den Sternen reisen zu lassen. Die Entwicklung dieses Abenteuers hat mehr als sechs Jahre gedauert und war von Anfang bis Ende ein absolutes Herzensprojekt für jeden im Team. Die Reise für Fans von EVERSPACE 2 ist noch nicht zu Ende. Zusätzlich zu einem kostenlosen Update, das noch in diesem Herbst erscheinen wird, haben wir bereits mit der Arbeit an einer umfangreichen Erweiterung des Spiels begonnen, die mehr Sternensysteme, mehr Story-Inhalte, mehr Charaktere und vor allem mehr Beute zum Entdecken bieten wird.“

Der Weltraum kennt für Game Pass-Piloten keine Grenzen – EVERSPACE 2 startet als Day-One-Titel im Xbox Game Pass, der Play Anywhere unterstützt und es Weltraumfans ermöglicht, Sternensysteme sowohl auf der Xbox als auch im Microsoft Store zu erkunden. Auf der Xbox Serie X läuft EVERSPACE 2 mit 60 fps, während die Spieler der Serie S auf 30fps beschränkt sind.

Die 30-stündige Einzelspielerkampagne von EVERSPACE 2 wird auf den Konsolen komplett in Englisch und Deutsch vertont. Die gesamte Kampagne und die mehr als 100 Stunden an Nebenmissionen, Aufträgen, Notrufen, Herausforderungen vor Ort, Rätseln und anderen Aktivitäten sind in Englisch, brasilianischem Portugiesisch, Tschechisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, vereinfachtem und traditionellem Chinesisch und Spanisch lokalisiert.

ROCKFISH Games arbeitet mit Maximum Games zusammen, um am 3. Oktober 2023 weltweit eine Retail-Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu veröffentlichen. Die EVERSPACE 2 Stellar Edition ist in einem attraktiven Steelbook verpackt und enthält ein 64-seitiges Artbook und einen digitalen Soundtrack-Download.