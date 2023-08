EVERSPACE 2: Bildstottern soll schnellstmöglich entfernt werden

Die Veröffentlichung von EVERSPACE 2 wird mit einem unschönen Bildstottern auf der Xbox begleitet, worüber sich auch schon viele Leser von XboxDynasty beklagt haben.

Die Entwickler haben jetzt verkündet, dass sie eine mögliche Ursache für das Problem gefunden haben und alles daran setzen, damit alle Xbox-Piloten ohne Bildstottern das Spiel am Wochenende genießen können.

Rockfish Games gab bekannt: „Ich poste das hier nur der Übersichtlichkeit halber; Xbox-Piloten, es tut uns sehr leid, dass das Spiel stottert. Das Finden und Implementieren einer Lösung hat für uns höchste Priorität.“

„Das Team untersucht das Problem in diesem Moment und hat eine mögliche Ursache gefunden. Wir hoffen, dass wir morgen einen neuen Build zur Zertifizierung vorlegen können, und unsere Freunde bei Microsoft stehen bereit, um ihn zu prüfen, sobald sie ihn in ihren Händen haben. Wir arbeiten so schnell wie möglich an diesem Problem und hoffen, dass Sie alle bis zum Wochenende stotterfrei fliegen können.“