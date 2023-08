Moving Out 2: Heute werden wieder Möbel geschleppt

Autor:, in / Moving Out 2

Mit neuen Features, aber immer noch schweren Möbelstücken, zieht das Koop-Spiel Moving Out 2 ins nächste Abenteuer.

SMG Studio, DevM Games und Team17 Digital haben heute das Couch-Umzugs-Koop-Spiel Moving Out 2 für Nintendo Switch, PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht.

Moving Out 2 bietet Online-Crossplay-Multiplayer und lässt die Möbelpacker und Umzugstechniker (F.A.R.Ts) über die Grenzen ihrer Dimension hinaus ins Universum vordringen, wo sie sich mit futuristischen Möbeln, fantastischem Schmuck und verrückten Bauernhoftieren herumschlagen müssen, während sie einen kühlen Kopf bewahren, mit ihrer Wirbelsäule heben und fast alles in einem Stück transportieren.

Features

Reist durch das Multiversum und meistert neue Level und Rätsel, die F.A.R.Ts vor ihre bisher größte Umzugsherausforderung stellen. Koop fortgesetzt: Die Spieler können Moving Out 2 entweder alleine oder mit Freunden (oder Feinden) im Couch- und Cross-Play-fähigen Online-Koop-Modus angehen.

Umzugshelfer aller Art sind in Packmore willkommen; mit dem Assistenzmodus sind die Möglichkeiten (und der Spaß) endlos – und inklusive! Verrückte Charaktere: Moving Out 2 bietet eine ganze Reihe neuer Umzugshelden und präsentiert völlig neue Charaktere, die sowohl verzaubern als auch erschrecken werden.

Zusätzlich zur digitalen Veröffentlichung des Spiels in allen Formaten wird Fireshine Games auch physische Versionen von Moving Out 2 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series X|S & Xbox One Konsolen herausbringen.

Im Microsoft Store ist Moving Out 2 für 29,99 Euro erhältlich. Ein Bundle mit dem Vorgänger kostet 44,99 Euro.