Moving Out 2: Umzug findet im August statt

Moving Out 2, die Fortsetzung des farbenfrohen Koop-Spiels, wird noch in diesem Sommer für PC und Konsolen erscheinen.

Team17 Digital, SMG Studio und DevM Games haben angekündigt, dass Moving Out 2 am 15. August erscheinen wird.

Moving Out 2 erscheint für Nintendo Switch, PlayStation4 und PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S sowie Steam für PC – und bietet zum ersten Mal in der Serie einen Online-Crossplay-Multiplayer – und spielt nach dem intergalaktischen Abschluss des Originals 2020.

Im Spiel verlassen die Furniture Arrangement and Relocation Technicians (F.A.R.Ts) die Grenzen ihrer Dimension und begeben sich in eine Reihe anderer Universen, von denen jedes eine völlig andere und rätselhafte Umgebung aufweist als ihr eigenes.

Features

Orte, Orte, Orte: Reist durch das Multiversum und meistert neue Level und Rätsel, die F.A.R.Ts vor ihre bisher größte Umzugsherausforderung stellen.

Koop fortgesetzt: Die Spieler können Moving Out 2 entweder alleine oder mit Freunden (oder Feinden) im Couch- und Cross-Play-fähigen Online-Koop-Modus angehen.

Assistenz-Modus: Umzugshelfer aller Art sind in Packmore willkommen; mit dem Assistenz-Modus sind die Möglichkeiten (und der Spaß) endlos – und inklusive!

Verrückte Charaktere: Moving Out 2 bietet eine ganze Reihe neuer, geschmeidiger Umzugshelfer und präsentiert völlig neue Charaktere, die sowohl verzaubern als auch erschrecken werden.

Neben der digitalen Veröffentlichung des Spiels in allen Formaten wird Fireshine Games auch physische Versionen von Moving Out 2 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series X|S & Xbox One-Konsolen herausbringen.