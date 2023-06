EA SPORTS PGA Tour: Neues Titel-Update und kostenlose Spieltage

EA SPORTS PGA TOUR veröffentlicht Titel-Update 4.0, das die an diesem Wochenende stattfindende U.S. Open Championship mit einem neuen spielbaren Kurs, dem Los Angeles Country Club, und aktualisierten Designs im Stil des U.S. Open Championship-Designs von Saison 3 feiert.

Neben der Möglichkeit, den neuen Kurs in allen Spielmodi zu spielen, werden während dieses Major-Turniers auch neue Herausforderungen veröffentlicht, in denen die legendären Momente des Tages nachgebildet werden.

Neben diesen saisonalen Verbesserungen enthält das Update auch viele Quality of Life-Updates und Stabilitätsfixes wie eine aktualisierte Schwunganzeige mit optimierter Sichtbarkeit bei klarem Himmel.

EA SPORTS PGA TOUR ist im Rahmen der U.S. Open auf Konsolen kostenlos zu testen. Ab sofort bis zum Ende des Turniers am Sonntag (18.06.2023) können Besitzer einer Xbox Series S|X mit Xbox Live Gold die Vollversion im Rahmen der Aktion „Kostenlose Spieltage“ ausprobieren. Besitzer einer PlayStation 5 mit PlayStation Plus können ebenfalls vier Tage lang am kostenlosen Spielwochenende teilnehmen.

EA SPORTS PGA TOUR wird basierend auf dem Feedback unserer leidenschaftlichen Community permanent weiterentwickelt und das Team von EA Orlando arbeitet hinter den Kulissen an weiteren Updates wie einem 60-FPS-Leistungsmodus für Konsolen, zusätzlichen Eventdauer-Optionen für den Karriere-Modus und einem rundenbasierten Online-Gameplay, die demnächst erscheinen werden.

Highlights aus den Patch-Notes:

Store und Inhalte: Neue Spezifikationen sind über wöchentliche Quests, wöchentliche Turniere und saisonale Turniere erhältlich. Command Series: Verbessert Kraft und Kontrolle. Escape Series: Verbessert Präzision und Recovery. Neue Spezifikationen der Signature Series wurden dem Store hinzugefügt und rotieren im Laufe der Saison: Patrick Cantlay Tony Finau Jessica Korda Lexi Thompson Im Laufe der Woche werden dem Store weitere kosmetische Inhalte hinzugefügt.

Gameplay-Indikatoren: Neue „moderne“ Schwunganzeige mit nahtlosem Design und besserer Sichtbarkeit bei klarem Himmel. Die neue Grafikeinstellung „Swing Meter Style“ ersetzt die Einstellung „Club Trail“. Optionen für den Einsatz der bisherigen Schwunganzeige und die Aktivierung/Deaktivierung von Schlägerbahnen sind enthalten. Zielkurve wurde aktualisiert und um einen Effekt bzw. Farbwechsel erweitert, wenn der Ball vor dem Erreichen des Scheitelpunktes mit einem Hindernis kollidieren würde. Dadurch sind offensichtliche Hindernisse wie Bunker direkt vor Golfer:innen oder Bäume außer Sichtweite besser zu erkennen. Im Zusammenhang mit diesen Änderungen haben wir auch Verbesserungen an der Puttlinie, der Zielkurve und Online-Ballstreifen vorgenommen.

Gameplay-Physik: Die kursspezifische Ballflug-Physik wurde aktualisiert. Außerdem wurden dem Kursauswahl-Bildschirm Höhenangaben hinzugefügt. Auf hochgelegenen Kursen wie Banff Springs fliegt der Ball typischerweise weiter und hat eine etwas flachere Flugbahn.

Sonstige Gameplay-Änderungen: Kurze Putts von KI-Golfer:innen wurden verbessert.

Online: Reaktionen von Golfer:innen im Online-Gameplay wurden dauerhaft deaktiviert, um das Spiel für alle zu beschleunigen. Es wurde ein Softlock während des Online-Gameplays behoben, der auftrat, wenn der Lochtimer mit ausgewählter Fast-Play-Einstellung ablief. Falsche Reihenfolge der Spieler:innen auf der Online-Tabelle nach einem Ausstieg oder Verbindungsabbruch einer Person während einer Runde wurde behoben.

Herausforderungen: Es wurde ein Problem behoben, durch das Zuschauer:innen den ersten Schlag bei einigen Herausforderungen behinderten. Dem Herausforderungsbanner nach dem Einlochen wurde eine Animation hinzugefügt.

Golfer:innen: Scottie Schefflers Kopfmodell wurde aktualisiert. Dustin Johnson wurde aktualisiert und spielt jetzt mit einem Taylormade-Handschuh. Xander Schauffele wurde aktualisiert und spielt jetzt mit einem Callaway-Handschuh. Jessica Kordas Outfits und Logos wurden aktualisiert.

Outfits und Ausrüstung Clippingfehler der Texturen von EA SPORTS-Polos mit V-Ausschnitt wurden behoben. Einige Clippingfehler der Hand von Golfer:innen mit dem Handschuh wurden behoben. Clippingfehler mit Haaren und Hut von Golfer:innen bei niedrigen Grafikeinstellungen wurden behoben. Textur des Balles „EA SPORTS – Weiß“ wurde aufgehellt.

Branding: Strukturen, Outfits, Wipes usw. wurden aktualisiert und verwenden jetzt das neueste Logo der U.S. Open. The-Open-Logo auf Fähnchen wurde aktualisiert. Auf dem Ladebildschirm des Augusta National wird jetzt immer die Masters-Trophäe anstelle der saisonalen Trophäe angezeigt. Wells Fargo Championship wurde aktualisiert und verwendet jetzt ein einfarbiges weißes Logo. FedEx St. Jude Championship wurde aktualisiert und verwendet jetzt ein einfarbiges weißes Logo.

PC-Unterstützung: Es wurde ein Problem behoben, durch das Doppeleingaben auf Store-Seiten aufgezeichnet wurden, wenn ein Fehler per Maus weggeklickt wurde. Spieler:innen können jetzt nicht mehr auf gesperrte Herausforderungen zugreifen, indem sie mit der Maus auf „Select“ klicken. Verschiedene Bildschirme und HUD-Elemente wurden überarbeitet, um sie korrekt zu skalieren und Widescreen-Monitore besser zu unterstützen.



Die vollständigen Patch Notes sind hier zu finden.

EA SPORTS PGA TOUR wird von EA Orlando und EA Madrid entwickelt und ist weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA App, Steam und den Epic Games Store verfügbar.