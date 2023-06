The First Descendant: Weitere Details zum Shooter und der Beta

Autor:, in / The First Descendant

Nexon Korea enthüllte Details zu der kommenden Crossplatform-Beta ihres kostenlos spielbaren Third-Person-Koop-Action-RPG-Shooters The First Descendant. Diese dient als Vorbereitung für den Launch auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Steam im vierten Quartal 2023. Wie im neuen Gameplay-Trailer zu sehen ist, der mehr von

Wie im neuen Gameplay-Trailer zu sehen ist, der mehr von der hochwertigen Grafik auf Basis der Unreal Engine 5 zeigt, können sich Descendants vom 22. bis zum 28. August 2023 im Kampf gegen die Alien-Invasoren der Vulgus durch eine neue Beta schießen. Diese wird erstmals plattformübergreifend auf dem PC und den Xbox- sowie PlayStation-Konsolen zugänglich sein.

Spieler können The First Descendant ab sofort via Xbox Game Store, PlayStation Store und Steam für den PC auf ihre Wunschliste setzen.

Zusätzlich erhalten Spieler von The First Descendant die Gelegenheit, in die Rollen von zwei neuen Charakteren zu schlüpfen, die in dem Gameplay-Trailer vorgestellt werden: Valby und Kyle. Das vollständige Team besteht aus faszinierenden Charakteren, die allesamt über einzigartige Gefechts- und Kampfstile verfügen. Dazu zählen Wasser-Fertigkeiten, Fliegen, magnetische Fähigkeiten und mehr. Valby und Kyle erweitern die Liste um neue Spielstile, Systeme und einiges mehr. Insgesamt stehen während der kommenden Beta 13 Charaktere zur Auswahl.

Das Entwicklerstudio NEXON Games hat daran gearbeitet, so viel Feedback aus den ersten Play-Tests wie möglich einzubauen. Dazu zählen oft gewünschte Features wie dynamische Charakter-Anpassung über ein brandneues Cosmetic-System sowie Skill-Modifikationen, eine neue Art, sich mithilfe des Greifhakens durch die Spielwelt zu bewegen, Elemente für zusätzlichen Komfort und vieles mehr.

Hier einige der Neuerungen und Aktualisierungen, die mit dem Start der Crossplay-Beta am 22. August bei The First Descendant enthalten sind:

Neue und aktualisierte Inhalte Neue Stories und Missionen für Singleplayer/Koop Neue Charaktere, verbesserter Greifhaken und mehr

Die Einführung von Crossplay auf Xbox Series X | S, Xbox One, PC via Steam, PlayStation 4 und PlayStation 5

Neue Features für die Anpassung – neues Cosmetic-System, einzigartige Skins und Skill-Modifikationen

Besseres Spielerlebnis Aktualisierte UI-, UX- und QoL-Elemente Verbesserte Server- und Spielperformance Überarbeitete Sprungbewegungen und Soundeffekte für Feuerwaffen Qualitatives Audio-Design in Zusammenarbeit mit Stephen Barton, dem weltweit bekannten Komponisten von Apex Legends, Star Wars Jedi: Survivor, Star Trek Picard und mehr

Bis zu vier Spieler können sich für neue, riesige Boss-Raids gegen die Kolosse zusammenschließen

Descendants können sich bei einem Besuch auf http://tfd.nexon.com/crossplay-beta für die kommende Beta registrieren.