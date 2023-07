Activision Blizzard: Bobby Kotick zum Meilenstein der Übernahme

Nachdem sich bereits Phil Spencer und Brad Smith zur Entscheidung der USA im Fall der FTC-Klage geäußert haben, meldet sich nun auch Bobby Kotick CEO von Activision Blizzard zu Wort.

Der CEO von Activision Blizzard, Bobby Kotick, hat am Dienstag die folgende E-Mail an seine Mitarbeiter geschickt:

„Heute entschied eine US-Bundesrichterin zu unseren Gunsten und wies den Versuch der Federal Trade Commission zurück, unsere Fusion mit Microsoft zu blockieren.“

„Wir sind dem Gericht dankbar für die Art und Weise, wie dieses Verfahren gehandhabt wurde, und für die wohlüberlegte Entscheidung. Die USA schließen sich den 38 Ländern an, in denen unsere Fusion genehmigt wurde. Diese Entscheidungen beruhen auf Fakten und Daten, die zeigen, dass unsere Fusion gut für die Spieler und den Wettbewerb in der Branche ist.“

„Wir sind optimistisch, dass die heutige Entscheidung den Weg zu einer vollständigen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden in anderen Ländern ebnet, und wir sind bereit, mit den britischen Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, um alle verbleibenden Bedenken auszuräumen, damit unsere Fusion schnell abgeschlossen werden kann.“

„Wir werden Sie weiterhin über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für alles, was Sie für unsere Spieler, für unser Unternehmen und füreinander tun. „

„Mit Dankbarkeit, Bobby.“