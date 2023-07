Monolith: Requiem of the Ancients: Offizieller Trailer zum Indie-Action-Rollenspiel

Im kommenden Indie-Action-Rollenspiel Monolith Requiem of the Ancients, das Anfang 2024 erscheinen soll, steht nichts Geringeres als die Zukunft der Welt auf dem Spiel.

In der Haut des Charakters Astor reisen Spieler durch die mystischen Umgebungen von Gliese. Eine Welt, die aufgrund der Einflüsse dunkler Mächte am Abgrund steht.

Mithilfe seiner Runen-basierten, übernatürlichen Fähigkeiten stellt sich der junge Kämpfer den Schergen des Bösen in den Weg und kommt dabei lange vergessen geglaubten Geheimnisse auf die Spur.

Die Welt von Gliese wird von dunklen Mächten, Wiedergängern aus einer vergessenen Zeit, bedroht. Astor, ein junger Krieger, muss die Geheimnisse der Vergangenheit lüften und majestätische, mysteriöse Ruinen und uralte Tempel in einem epischen Kampf um das Überleben des Planeten erkunden. Nur er kann die uralten Kräfte und legendären Waffen sammeln, die nötig sind, um ein unheiliges Ritual zu stoppen.

Reist durch eine weitläufige, farbenfrohe Welt voller Geheimnisse und Gefahren. Verlassene Ruinen und verfallene Tempel aus einer längst vergessenen Ära säumen die Landschaft und locken mit geheimnisvollen Geschichten, die es aufzudecken gilt. Unterstützt von einer rätselhaften Präsenz taucht Astor in eine verwickelte Geschichte voller kultiger und liebenswerter Charaktere ein. Erforscht tiefe Wälder, ausgedehnte Wüsten, gefrorene Tundren und zerfallene antike Bauwerke, während ihr euch auf ein weltumspannendes Abenteuer begebt.

Monolith: Requiem of the Ancients verfügt über ein reichhaltiges, tief befriedigendes Kombo-basiertes Kampfsystem mit einer Vielzahl von uralten Waffen und Spezialfähigkeiten. Schwingt den Runenschwarm, um Konstrukte zu beschwören, zerschmettert Feinde mit massiven Felsblöcken oder schützt euch mit einem Schild aus Felsformationen. Meistert leichte, schwere und Fernkampfangriffe, wechselt die Bewaffnung während des Kampfes, blockt und weicht präzise aus und füllt eure Kombo-Anzeige auf, um verheerende Finisher zu entfesseln.

„Mit Monolith: Requiem of the Ancients ist es unser Ziel, eine mystische Welt voller skurriler Charaktere und Kreaturen zu erschaffen, wie in den Fantasy-Filmen, mit denen wir in den 80er und 90er Jahren aufgewachsen sind. Wunderschön, aber mit einem Hauch von Dunkelheit“, sagt Luis Correa, Gründer und Game Director bei C2 Game Studio.

„Wir wollten eine üppige, stilisierte Welt mit erstklassigen Kämpfen verbinden und haben uns dabei von Titeln wie Kingdom Hearts, Devil May Cry, God of War und Nier Automata inspirieren lassen. Monolith ist ein Liebesbrief an all die grandiosen Action-Adventure-Spiele, die uns in unserer Jugend und bis heute so sehr inspiriert haben!“

„Das Team von Versus Evil hat Monolith von Anfang an geliebt, aber es waren die Kämpfe, die es für uns wirklich überragend gemacht haben“, sagt Steve Escalante, General Manager von Versus Evil.

„Heutzutage gibt es keine Anerkennung mehr dafür, dass es sich um ein Indie-Spiel handelt, und die Teams müssen sich dieser Herausforderung stellen, unabhängig von Größe und Budget. Das Team von C2 Game Studio, das mit Versus Evil zusammenarbeitet, ist bestrebt, die Grenze zwischen AAA und Indie zu verwischen. Die Grafik, die Animationen, der Produktionswert und der Umfang des Projekts lagen meilenweit über dem, was ich mir von einem so kleinen Team hätte vorstellen können, und wir sind stolz darauf, mit Monolith ein weiteres hochwertiges RPG-Abenteuer in unserer Reihe zu präsentieren.“