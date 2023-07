Activision Blizzard: CMA und Microsoft legen Verhandlungspause ein

Heute gab die US-Richterin Judge Corley ihrer Entscheidung bekannt, den Antrag einer einstweiligen Verfügung seitens der FTC abzulehnen. Sollte die FTC bis zum 14. Juli nicht in Berufung gehen, kann die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in den USA erfolgen.

Für eine reibungslose Übernahme stellt sich derzeit aber noch die CMA quer. Die Blockierung durch die britischen Behörden wird Thema im Competition Appeal Tribunal (CAT) sein. Doch auch dort hat sich was getan. Durch die heutigen Ereignisse haben die CMA und Microsoft sich auf eine Verhandlungspause geeinigt. Man will sich offenbar zusammensetzen, um Bedenken auszuräumen und die Transaktion zu modfizieren.

Microsoft-Präsident Brad Smith sagte gegenüber The Verge: „Nach der heutigen Gerichtsentscheidung in den USA richtet sich unser Augenmerk nun wieder auf das Vereinigte Königreich. Obwohl wir mit den Bedenken der CMA nicht einverstanden sind, überlegen wir, wie die Transaktion modifiziert werden könnte, um diese Bedenken in einer für die CMA akzeptablen Weise auszuräumen.“

„Um die Arbeit an diesen Vorschlägen zu priorisieren, haben sich Microsoft und Activision mit der CMA darauf geeinigt, dass eine Aussetzung des Rechtsstreits in Großbritannien im öffentlichen Interesse wäre, und die Parteien haben eine gemeinsame Eingabe an das Competition Appeal Tribunal in diesem Sinne gemacht.‘“