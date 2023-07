Sword Art Online: Last Recollection: Trailer stellt Charaktere vor

Schaut euch hier den Sword Art Online: Last Recollection Original Characters Trailer an.

Bandai Namco Entertainment hat auf dem vergagengen Summer Showcase einen weiteren Trailer zu Sword Art Online: Last Recollection veröffentlicht. Nachdem bereits der Story-Trailer die Klingen wirbeln ließ, zeigen sich nun einige Charaktere in Aktion.

Im Microsoft Store steht das Spiel in zwei Editionen zur Vorbestellung bereit:

Sword Art Online: Last Recollection erscheint am 6. Oktober 2023 für PlayStation 4 & 5, Xbox One und Xbox Series X|S sowie PC via Steam.