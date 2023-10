Sword Art Online: Last Recollection: Spiel und Demo ab sofort erhältlich

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Sword Art Online: Last Recollection ist ab sofort erhältlich und hier gibt es den packenden Launch-Trailer für euch.

Bandai Namco Europe veröffentlicht heute Sword Art Online: Last Recollection, das neuste Spiel aus dem Sword Art Online-Universum. Es erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam.

Sword Art Online: Last Recollection basiert auf dem Story-Arc „Der große Krieg von Underworld“, der bewusst für das Spiel kreiert wurde und handelt von Kirito, der mit seinen Freunden in einer virtuellen Welt am Rande der Zerstörung ist.

Kirito hat mit seiner heldenhaften Einstellung die Macht, alle um ihn herum zu vereinen, um für das zu kämpfen, was richtig ist. Nur zusammen können sie den grausamen Herrscher des Dunklen Territoriums – Vecta, Gott der Dunkelheit – bezwingen.

Sword Art Online: Last Recollection ermöglicht Spielenden, spannende Kämpfe mit ihren Lieblingscharakteren zu bestreiten und zwischen diesen mit nur einem Knopfdruck hin- und herzuwechseln. Das Kampfsystem erlaubt es, sich auf die Kooperation zwischen den Charakteren zu fokussieren. So können Spielende den Gruppenmitgliedern befehlen anzugreifen, zu verteidigen, zu heilen oder andere Strategien anzuwenden.

Eine Demo ist jetzt für alle Plattformen, auf denen das Spiel erscheint, verfügbar.

Sword Art Online: Last Recollection Launch-Trailer: