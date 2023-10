HYENAS: Shooter war offenbar SEGAs teuerstes Projekt

Autor:, in / HYENAS

Mit HYENAS hatte der Publisher SEGA viel vor und investierte so mehr Geld in die Entwicklung, als in sein bis dato teuerstes Spiel Shenmue 3.

Die Entwicklung von HYENAS durchlief einige schwierige Phasen. Nachdem der japanische Publisher diese endgültig eingestampft hatte, werden immer mehr Stimmen aus der Entwicklung laut.

Neben dem Wechsel der Grafikengine mitten im Entwicklungsprozess, führen anonyme Stimmen die Schwierigkeiten auf die Projektleitung zurück.

Ein anonymer Entwickler äußerte sich dazu: „Was ist also schiefgelaufen? Völlige Orientierungslosigkeit, viele der Führungskräfte schlafen am Steuer, aber sie scheinen nie ihren Job zu verlieren. Eine neue Grafikengine, mitten im Prozess. Der Versuch, in einen gesättigten Markt einzudringen, und sich nicht zu verpflichten, irgendetwas abenteuerliches mit einem Spiel zu versuchen.“

Ursprünglich sollte der PvPvE-Shooter (Player vs Player vs Environment) seine Inspiration von Destiny, Escape from Tarkov oder PUBG erhalten. Um das Ganze zu erweitern, warb man sogar den Hollywood Regisseur Neill Blomkamp an. Dieser sorgte für das Integrieren von Pop-Kultur Elementen wie Schallplatten oder Internet-Memes.

Zunächst arbeitete das Studio mit der Engine von Alien: Isolation, bevor es zum Teil abgezogen wurde, um den damalig aktuellen Total War Ableger fertigzustellen. Nachdem der Prozess erledigt war, entschied man sich aufgrund der Zugänglichkeit, auf die Unreal Engine umzusteigen. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel bereits mitten in der Entwicklung.

Im Sommer 2023 meldete SEGA sich zu dem Stand seines ambitionierten Spiels. Mit einer Anpassung des Geschäftsmodells wolle man das herausfordernde Projekt trotzdem an den Markt bringen. Ursprünglich war HYENAS als Buy-2-Play Spiel geplant. Jetzt sollte es auf ein Free-2-Play-Modell umgestellt werden, welches durch Mikrotransaktionen getragen wird.

Laut den Quellen waren die geschlossenen Alpha-Tests dann schlussendlich der Grund, warum sich SEGA nicht mehr so sicher gegenüber HYENAS gab. Am Ende kündigte der Publisher das Ende der Entwicklung an.

Derzeit wird vermutet, der Shooter ist eines der sogenannten Super-Games von SEGA, welche mit großen Beträgen entwickelt werden sollte. Womöglich ist es nach Shenmue 3, welches bereits 1999 mehr als 70 Millionen US-Dollar kostete, das teuerste Projekt von SEGA bislang.

Der anonyme Entwickler sagte: „Ich habe vergessen zu erwähnen, dass HYENAS SEGAs größtes Spielbudget aller Zeiten hatte. Gegen Ende waren Leute von SEGA Japan mehr oder weniger dauerhaft im britischen Büro, das ist in der ganzen Zeit, in der ich bei CA gearbeitet habe, NIE passiert. Sie kamen gelegentlich zu Besuch und überprüften, wie ein Spiel aussah, aber wie ich bereits sagte, nur zur Kontrolle.“

Schlussendlich ist der Entwickler nicht direkt enttäuscht von SEGA als Publisher, sondern viel mehr von der Führung.

Enttäuscht schreibt er: „Ich bin nicht wütend auf SEGA, dass sie das Spiel eingestellt haben, um ehrlich zu sein, ich glaube fest daran, dass sie sonst nur mehr Geld verloren hätten. Sie sind in der Regel ein leichter Publisher, denke ich, weil das Studio in der Vergangenheit so profitabel war, dass ich befürchte, dass diese Zeiten jetzt vorbei sind, aber wir werden sehen.“ „Ich bin wütend auf die Scheiß-Führung und auf die Leute über ihnen, weil sie sich nicht um sie kümmern. Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht nach dem Flop von HYENAS bei CA bleiben könnten, wenn das nächste Projekt ein weiterer netter Job mit geringem Risiko wie HW2 wäre, aber die meisten von uns werden wahrscheinlich entlassen und ich bin damit wirklich einverstanden.“ „Worüber ich wirklich wütend bin, ist, dass die Entlassungen Menschen betreffen, die nichts mit dem Spiel zu tun hatten. Wie die IT, der Betrieb, das Marketing, die Personalabteilung und sogar einige Leute auf TW tragen keine Verantwortung für dieses Feuer.“