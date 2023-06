Psychonauts 3: Double Fine entwickelt derzeit etwas anderes

Bei Double Fine wird nicht an Psychonauts 3 gearbeitet, sondern an mehreren kleinen Spielen.

Vor dem großen Xbox Game Showcase im Juni gab es einen möglichen Teaser, der Hoffnung auf die Ankündigung von Psychonauts 3 machte.

Wie wir alle wissen, ist daraus nichts geworden.

Tim Schafer von Double Fine Productions wurde dazu jetzt in einem Interview befragt. Er sagte, er habe diesen vermeintlichen Teaser nicht gesehen und er arbeite auch nicht an Psychonauts 3.

Was macht man Double Fine dann in diesen Tagen? Arbeitet das Studio an einem größeren und komplexeren Spiel oder eher doch kleinerem Spiel? Laut Schafer denkt man nicht an die Größe des Spiels, sondern achtet darauf, dass sie mit den Werten des Unternehmens im Einklang sind. Offenbar arbeitet man aber an etwas kleineren Spielen.

Schafer sagte: „Wir hatten schon große Spiele, die zugegebenermaßen sehr komplex und schwer zu entwickeln waren, bei denen es aber nicht zu solchen Spannungen kam. Psychonauts 1 hatte eine wirklich schwierige Entwicklung, aber alle mochten sich die ganze Zeit über. Es geht nicht um große Spiele gegen kleine Spiele, sondern um die Werte unseres Unternehmens und darum, ob wir uns daran halten. Es veranlasst [uns] dazu, unsere Werte zu überdenken, sie aufzuschreiben und sie mit dem Team zu teilen. Also ja, wir werden wieder große Spiele machen. Im Moment nicht, im Moment machen wir, du weißt schon, kleinere Spiele. Geheimes Zeug.“ Er fügte hinzu: „Wir machen neue, unangekündigte Sachen.“

Am Ende stellt sich nur noch die Frage, welche Spielchen Xbox mit dem Fans getrieben hat, als sie den doch recht offensichtlichen Hinweis gezwitschert haben.