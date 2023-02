She Wants Me Dead: Gameplay-Video aus dem tödlichen Jump ’n‘ Run Spiel

Autor:, in / She Wants Me Dead

In einem neuen Video könnt ihr euch das Gameplay aus dem Jump ’n‘ Run She Wants Me Dead auf der Xbox Series X anschauen.

In She Wants Me Dead spielt ihr den Charakter Max und eure Katze ist rein zufällig eine Meisteringenieurin und möchte sich an euch rächen. Ihr müsst in 10 verschiedenen und anspruchsvollen Level die brutalen und komplizierten Fallen überleben. Lasst euch vom Rhythmus des Soundtracks leiten, denn das ist der Schlüssel, um zu überleben.

She wants me Dead | Gameplay

She Wants Me Dead erhaltet ihr für 9,99 Euro im Microsoft Store.

