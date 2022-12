Ships Simulator: Missionen in den Gewässern der Ostsee

Autor:, in / Ships Simulator

In Ships Simulator warten über 20 Missionen in den Gewässern der Ostsee darauf, von euch bewältigt zu werden.

Der Ships Simulator feiert sein Debüt auf Xbox One und Xbox Series X|S. Es ist ein einzigartiges Spiel, in dem der Spieler spezielle Marineschiffe steuert. Insgesamt bietet Ships Simulator 24 verschiedene Missionen, die in den Gewässern der Ostsee durchgeführt werden können.

Ships Simulator basiert auf dem bereits veröffentlichten PC-Spiel Ships 2017, das von FragOut, einem polnischen Studio, entwickelt wurde. Ultimate Games S.A. ist für die Produktion und Veröffentlichung des Spiels für Xbox verantwortlich. Die Abwärtskompatibilität sorgt dafür, dass das Spiel auch auf der Xbox Series X|S spielbar ist.

Bei dem Spiel handelt es sich um einen umfangreichen Bau- und Schifffahrtssimulator, bei dem der Spieler die Kontrolle über drei Spezialschiffe der Marine übernimmt. Die Spieler können ein Containerschiff, ein Tiefsee-Bauschiff und ein halbtauchfähiges Transportschiff steuern.

Das Gameplay von Ships Simulator konzentriert sich auf das Erfüllen von Missionen in den Gewässern der Ostsee. Es gibt insgesamt 24 verschiedene Missionen, darunter Aufgaben im Kontext der Bergung von sperrigen Objekten vom Meeresboden und dem Transport sowie der Montage großer Offshore-Anlagen. Einige der verfügbaren Aufgaben sind Rettungseinsätze.

Das Gameplay von Ships Simulator umfasst auch einen Crew-Control-Modus, der es dem Spieler ermöglicht, die Besatzungsmitglieder individuell zu steuern und sie bestimmte Werkzeuge wie Feuerlöscher oder Wasserkanonen benutzen zu lassen, sowie ein Schiffsrenovierungssystem.