Smelter: Trailer zum abwechslungsreichen 2D-Spiel veröffentlicht

Smelter will durch die Kombination von gewagter Story und abwechslungsreichen 16-bit-Gameplay die Gaming-Szene wachrütteln. Ihr spielt Eve, welche gerade aus Eden gekommen ist, doch ihr könnt Adam nicht finden. Oh, Schreck!

Gemeinsam mit eurer lebenden Rüstung „Smelter“ macht ihr euch also auf die Suche nach Adam. Um das fremde Gebiet durchstöbern zu können müsst ihr jedoch erst Gegner aus dem Weg räumen. In den Top-Down-Leveln werdet ihr durch Geschick und Strategie die Gegner zu Boden bringen, um so ihr Territorium einzunehmen. Auf eurer Suche müsst ihr teuflische Gegner und gefährliche Bosse besiegen, damit ihr Adam findet. Viel Zeit werdet ihr dazu in Jump’N’Run ähnlichen Side-Scroll-Levels verbringen.

Smelter Features Hybrid Gameplay, das schnelle Plattformer Action mit Strategie kombiniert.

Entdeckt verschiedene, unglaubliche, von höllische bis wunderschöne, Welten.

Meistert drei verschiedene Skill-Sets mit über 40 Upgrades, freigeschaltet durch verschiedene Herausforderungen, welche euch eine Vielfalt an Angriffs-, Verteidigungs- und Bewegungsmöglichkeiten geben.

Nutzt die „Smelt“-Fähigkeit im Kampf und mit der Umgebung ein um gegen die Gefahren zu bestehen.

Bestreitet unglaubliche, herausfordernde 2D Action-Plattformer Level, bezwingt Gegner und Bosse, jeder mit seiner eigenen Geschichte!

Erweitert euer Reich in verschiedenen Regionen, macht euch verschiedene Gebäude, Upgrades und Einheiten zu Nutze.

Entdeckt verschiedene Geheimnisse, unter anderem mächtige versteckte Upgrades und unglaublich schwere Herausforderungen.

Taucht ein in eine Welt aus handgemalten, hochqualitativer Pixel-Art.

Trefft auf Charaktere mit verschiedenen Persönlichkeiten, von exzentrisch bis komplett verrückt.

Rockt ab zu einem mörderisch guten Soundtrack, der Old-School-Sound mit atemberaubenden Gitarren- und Synth-Tracks kombiniert, mit Musik von Evader und einem Eröffnungs- und Endthema von Manami Matsumae (Mega Man, Shovel Knight).

Um euch einen Vorgeschmack zu gewähren, hat der Publisher DANGEN Entertainment einen neuen Trailer veröffentlicht:

Smelter ist im Microsoft Store für 19,99 € ab jetzt vorbestellbar und wird am 22. April 2021 für Xbox erscheinen.