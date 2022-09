Song of Iron 2: Fortsetzung offiziell angekündigt

Das Imperium kommt und Odin ruft euch in Song of Iron 2 zum Krieg auf. Kehrt zurück in die stimmungsvolle, nordisch inspirierte Welt von Song of Iron. Nehmt den Namen „Kettenbrecher“ an, den euch Odin gegeben hat. Sucht die Wikingerclans auf und befreit sie aus der Knechtschaft. Jagt Wolfric, dessen Clan eure Heimat verwüstet und eure Liebste getötet hat. Fordert jeden heraus, der es wagt, sich euch im gnadenlosen Nahkampf von Song of Iron 2 in den Weg zu stellen.

Beweist eure Tapferkeit gegen neue und alte Feinde, darunter Goblins, Trolle, Draugr, Wachen des Imperiums und sogar Götter. Behaltet während der Kämpfe den Schwung bei und haltet Bosse und Diener mit konstantem Druck in Schach, um nicht überwältigt zu werden. Äxte werden zerbrechen, Schilde werden splittern und Köcher werden austrocknen.

Navigiert durch eine Dark-Fantasy-Landschaft voller alter Wälder, Sümpfe und schneebedeckter Berge. Segelt zu neuen Orten voller Gefahren und Geheimnisse, seltsamen Einrichtungen des Imperiums, uralten Siegeln der Götter und Relikten der Vergangenheit. Der Schleier des Imperiums ist erschüttert, und alte Magie schlüpft durch die Risse.

Nutzt die Gabe der Voraussicht, um die Clans der Region zu vereinen, indem ihr sie entweder von der drohenden Gefahr überzeugt oder sie zwingt, sich eurer Sache anzuschließen. Der Krieg steht bevor und eure Stärke wird gebraucht.

Jagt, nehmt Rache, bekämpft das Imperium und vereinigt die Clans!