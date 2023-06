Stray Gods: The Roleplaying Musical: Musik und Rollenspiel vereint

In Stray Gods: The Roleplaying Musical gilt es nicht nur die Noten zu treffen, sondern auch die richtigen Entscheidungen.

Eine musikalische Reise kündigt Publisher Humble Games mit Stray Gods: The Roleplaying Musical an. Das von Summerfall Studios entwickelte Spiel erscheint am 3. August 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Playstation 4, Playstation 5 und Nintendo Switch.

In einer modernen Fantasiewelt erhält die Studienabbrecherin Grace die Macht einer Muse – eine Macht, die sie braucht, um die Wahrheit hinter dem Tod ihrer Vorgängerin herauszufinden, bevor die Zeit abläuft.

In diesem wunderschön handillustrierten Rollenspiel-Musical entscheidet ihr, mit wem Grace sich verbündet, wem sie vertrauen kann und wer sie verraten könnte.

Mit Charme, Verhandlungsgeschick und Stärke bahnt ihr euch euren Weg durch ihre Welt und spielt euch durch die originellen, interaktiven Musikstücke, die von dem Grammy-nominierten Komponisten Austin Wintory (Journey, Banner Saga), Tripod (Musiker Scott Edgar, Steven Gates und Simon Hall) und dem australischen Eurovision-Musiker Montaigne (Jess Cerro) komponiert wurden.

Vollständig orchestriert und gespielt von einer Starbesetzung, zu der auch Laura Bailey und Troy Baker gehören, werdet ihr euch fühlen, als wäret ihr direkt auf der Bühne.

Mit Tausenden von möglichen Variationen, die auf Ihren Entscheidungen basieren, könnt ihr den Soundtrack zu eurem eigenen, einzigartigen Musikerlebnis zusammenstellen.