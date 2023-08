Stray Gods: The Roleplaying Musical: Ein Videospiel für Musical-Fans

Mit Stray Gods: The Roleplaying Musical erscheint heute ein ein Videospiel für Musical-Fans.

Stray Gods: The Roleplaying Musical von Humble Games und Summerfall Studios‘ Studios ist ab sofort für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch zum Preis von 29,99 EUR erhältlich.

„Mit Stray Gods wollten wir etwas Neues ausprobieren, das die Dinge, die wir bei Summerfall am meisten lieben – fesselnde Geschichten, einzigartige Charaktere, wunderschöne Musik und spannende Abenteuer – perfekt miteinander verbindet. Dies und die Zusammenarbeit mit einigen der besten Leute der Branche machen uns sehr stolz auf das, was wir unseren Fans heute präsentieren können“, so David Gaider, Creative Director der Summerfall Studios. „Wir freuen uns darauf, die Fans auf diese musikalische Rollenspiel-Reise mitzunehmen und hoffen, dass sie sich, wie wir, in das Spiel und seine Geschichte verlieben, in die wir unser ganzes Herzblut gesteckt haben.“

Zur Feier des Starts hat das Team einen brandneuen Trailer veröffentlicht:

Stray Gods: The Roleplaying Musical spielt in einer modernen Fantasy-Welt, in der die College-Abbrecherin Grace die Kräfte einer Muse erhält – Kräfte, die sie benötigt, um die Wahrheit hinter dem Tod ihrer Vorgängerin aufzudecken, bevor die Zeit abläuft.

In diesem handillustrierten Rollenspiel-Musical entscheiden die Spielerinnen und Spieler, mit wem Grace sich verbündet, wem sie vertrauen kann und wer sie verraten könnte.

Sie müssen sich ihren Weg durch die Welt mit Charme, Verhandlungsgeschick und Stärke bahnen, während originelle, interaktive Musikstücke spielen, die von dem Grammy-nominierten Komponisten Austin Wintory (Journey, Banner Saga), Tripod (Musiker Scott Edgar, Steven Gates und Simon Hall) und dem australischen Eurovisionsmusiker Montaigne (Jess Cerro) komponiert wurden.

Das Spiel ist komplett orchestriert, mit einer All-Star-Besetzung, die den Spielern das Gefühl gibt, direkt auf der Bühne zu stehen. Mit Tausenden von möglichen Variationen, die auf deinen Entscheidungen basieren, kannst du den Soundtrack für dein eigenes, einzigartiges Musikerlebnis zusammenstellen. Kein Durchgang gleicht dem anderen – wie wird der Vorhang fallen?

Ein Videospiel für Musical-Fans und ein Musical für Videospiel-Fans: Stray Gods ist eine fesselnde Geschichte über Hoffnung, Selbstfindung und das Beschreiten von neuen Wegen.