Supraland: Six Inches Under: Rätsel-Abenteuer in einer Miniaturwelt

In diesem Video könnt ihr euch Spielszenen aus Supraland: Six Inches Under auf der Xbox Series X anschauen.

In Supraland: Six Inches Under seit ihr der mutige blaue Klempner, der seine Fähigkeiten nutzen muss, um das Leben eurer Mitbürger zu retten. In der weitverzweigten Unterwelt erkundet ihr Höhlen voller Geheimnisse und löst Probleme in eurer Umgebung.

Schafft ihr es eure Mitbürger zu retten, oder landen sie bei den anderen Spielzeugen, die vergangene Katastrophen überlebt haben?

Supraland – Six Inches Under | Gameplay

Supraland – Six Inches Under ist für 19,99 Euro im Microsoft Store erhältlich und im Xbox Game Pass enthalten.

