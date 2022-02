The Dead Tree of Ranchiuna: Eine Reise durch Gesellschaftskritik und Selbstfindung

Autor:, in / The Dead Tree of Ranchiuna

Die Reise durch The Dead Tree of Ranchiuna führt zur Selbstfindung und Gesellschaftskritik mit abstraktem Storytelling.

Der asiatische Spielentwickler EastAsiaSoft lässt euch in seinem neuen Abenteuer The Dead Tree of Ranchiuna eine ungewöhnliche Reise antreten. Als Uni-Absolvent kehrt ihr nach vielen Jahren in euer verfallenes Heimatdorf zurück. Dort angekommen, vermischen sich Fantasie und Realität.

Ihr erhaltet Visionen über einen längst vergangen Vorfall und über eine fremde Person, die damals ebenfalls in dieses Dorf zurückkehrte. Diese Erscheinungen stammen zudem noch von verschiedenen Orten und Zeitachsen.

Es wird eure Aufgabe sein, Ordnung in dieses Chaos zu bringen und somit die alten Rätsel des Dorfes zu lösen. Ihr könnt das Spiel in der First- und Third-Person-Perspektive steuern. Eine nahtlose und detailreiche Welt, viele Rätsel und verborgene Dialoge erwarten euch dabei.

Mit abstraktem Storytelling, Gesellschaftskritik und einem immersiven Erlebnis, wollen die Entwickler euch auf eine Reise zu euch selbst führen.

The Dead Tree of Ranchiuna ist ab sofort für Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich. Zur Veröffentlichung spart ihr beim Kauf im Microsoft Store ganze 2,- Euro und zahlt somit nur 7,99 Euro.

Hier gibt es noch den The Dead Tree of Ranchiuna Trailer zu sehen: