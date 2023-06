The Jackbox Party Trilogy 3.0: Sammlung mit 15 Spielen für Xbox erschienen

The Jackbox Party Trilogy 3.0 bietet alle 15 Spiele aus den Party Packs 7, 8 und 9 in einer Sammlung.

Entwickler Jackbox Games hat ihre Jackbox Party Trilogy 3.0 für PC (Steam), PlayStation und Xbox veröffentlicht. Die Sammlung vereint 15 Spielehits aus den Teilen 7, 8 und 9 der Reihe.

Spieler können sich mit Drawful Animate malerisch ausdrücken, die Freunde mit Quiplash 3 zum Lachen bringen oder in Fibbage 4 den Weg zum Sieg bluffen: egal, welches Spiel gewählt wird, familienfreundliche Optionen und Zuschauerteilnahme für bis zu 10.000 Leute garantieren, dass so ziemlich jeder mitmachen kann.

Spiele aus dem Jackbox Party Pack 7

Quiplash 3 , ein Kopf-an-Kopf-Duell der Hirne, bei dem urkomische Antworten auf komische Fragestellungen folgen müssen. Die anderen Spieler bestimmen ihren Favoriten.

, ein Kopf-an-Kopf-Duell der Hirne, bei dem urkomische Antworten auf komische Fragestellungen folgen müssen. Die anderen Spieler bestimmen ihren Favoriten. The Devils and the Details , das kooperative Chaos-Spiel, in der eine Teufels-Familie zusammenarbeitet, um in einer Vorstadt zu überleben. Können die Spieler die täglichen Qualen des menschlichen Lebens ertragen?

, das kooperative Chaos-Spiel, in der eine Teufels-Familie zusammenarbeitet, um in einer Vorstadt zu überleben. Können die Spieler die täglichen Qualen des menschlichen Lebens ertragen? Champ’d Up, das Zeichen-/Kampfspiel, bei dem die Spieler absurde Charaktere erschaffen, die sich gegenseitig um ungewöhnliche Titel bekämpfen. Kann der große Favorit zu Fall gebracht werden?

das Zeichen-/Kampfspiel, bei dem die Spieler absurde Charaktere erschaffen, die sich gegenseitig um ungewöhnliche Titel bekämpfen. Kann der große Favorit zu Fall gebracht werden? Talking Points , das Aus-dem-Ärmel-schüttel-Spiel der öffentlichen Rede. Es gilt eine Rede zu halten und auf Bilder zu reagieren, die man nie zuvor gesehen hat oder als Assistent Bilder so schnell wie möglich dem Redner zuzuschustern. Hauptsache es wird geredet – ob es Sinn macht oder nicht.

, das Aus-dem-Ärmel-schüttel-Spiel der öffentlichen Rede. Es gilt eine Rede zu halten und auf Bilder zu reagieren, die man nie zuvor gesehen hat oder als Assistent Bilder so schnell wie möglich dem Redner zuzuschustern. Hauptsache es wird geredet – ob es Sinn macht oder nicht. Blather ‘Round, das Popkultur-Ratespiel. Spieler beschreiben ihre geheime Person, ihren Ort oder ihre Sache mit einem begrenzten Wortschatz und hoffen, dass jemand anderes es rechtzeitig herausfindet.

Die Spiele aus dem Jackbox Party Pack 8

JobJob: Ein verdrehtes Bewerbungsspiel, bei dem Spieler die Antworten ihrer Kontrahenten nutzen, um ihnen ihren Traumjob streitig zu machen. Wer hätte gedacht, dass die Arbeitssuche so spaßig UND chaotisch sein kann?

Ein verdrehtes Bewerbungsspiel, bei dem Spieler die Antworten ihrer Kontrahenten nutzen, um ihnen ihren Traumjob streitig zu machen. Wer hätte gedacht, dass die Arbeitssuche so spaßig UND chaotisch sein kann? The Poll Mine: Das allererste Spiel im Jackbox-Kosmos, das Kopf-an-Kopf in Teams bestritten wird! Die Spieler sind in einer verzauberten Mine ohne Ausweg gefangen. Um zu entkommen, müssen sie die Umfrageergebnisse ihrer eigenen Gruppe in die richtige Reihenfolge bringen.

Das allererste Spiel im Jackbox-Kosmos, das Kopf-an-Kopf in Teams bestritten wird! Die Spieler sind in einer verzauberten Mine ohne Ausweg gefangen. Um zu entkommen, müssen sie die Umfrageergebnisse ihrer eigenen Gruppe in die richtige Reihenfolge bringen. Drawful: Animate: In dieser spannenden, neuen Variante des klassischen Drawful können jetzt animierte GIFs erstellt werden. Spieler sollten sich vor den Täuschungsversuchen ihrer Widersacher in Acht nehmen!

In dieser spannenden, neuen Variante des klassischen Drawful können jetzt animierte GIFs erstellt werden. Spieler sollten sich vor den Täuschungsversuchen ihrer Widersacher in Acht nehmen! The Wheel of Enormous Proportions: Das ultimative Quiz mit Glücksspiel-Einschlag. Ganz ehrlich: Wer fährt nicht auf Spiele mit einem riesigen, glänzenden, sich drehenden Rad ab?!

Das ultimative Quiz mit Glücksspiel-Einschlag. Ganz ehrlich: Wer fährt nicht auf Spiele mit einem riesigen, glänzenden, sich drehenden Rad ab?! Weapons Drawn: Eigentlich zeigt man mit dem Finger nicht auf andere Leute – doch das gilt nicht für dieses Spiel, denn hier ist Vertrauen fehl am Platz. Es gilt, die eigenen Morde zu vertuschen und gleichzeitig die Missetaten der Mitstreiter aufzuklären.

Die Spiele aus dem Jackbox Party Pack 9

Fibbage 4: Das lustige Bluff-Partyspiel kehrt mit einem völlig neuen „Final Fibbage“, Videofragen, von Fans eingereichten Fragen und dem „Fibbage Enough About You“-Modus zurück! Das Spiel ist so beliebt, dass wir entschieden haben, noch eine 4 draufzuklatschen.

Das lustige Bluff-Partyspiel kehrt mit einem völlig neuen „Final Fibbage“, Videofragen, von Fans eingereichten Fragen und dem „Fibbage Enough About You“-Modus zurück! Das Spiel ist so beliebt, dass wir entschieden haben, noch eine 4 draufzuklatschen. Quixort: In dieser Trivia-Sortierfabrik müssen Spieler mit ihrem Team die herabfallenden Antworten in die richtige Reihenfolge bringen, bevor sie den Boden erreichen! Oder sie wagen sich an den Einzelspielermodus und versuchen, so viele Blöcke wie möglich zu sortieren. Das ist so einfach wie das ACB!

In dieser Trivia-Sortierfabrik müssen Spieler mit ihrem Team die herabfallenden Antworten in die richtige Reihenfolge bringen, bevor sie den Boden erreichen! Oder sie wagen sich an den Einzelspielermodus und versuchen, so viele Blöcke wie möglich zu sortieren. Das ist so einfach wie das ACB! Junktopia: Ein seltsamer Zauberer hat die Spieler in einen Frosch verwandelt! Sie erfinden witzige Hintergrundgeschichten für seltsame Gegenstände und lassen sie dann bewerten. Der Spieler mit den wertvollsten Gegenständen wird wieder zum Menschen!

Ein seltsamer Zauberer hat die Spieler in einen Frosch verwandelt! Sie erfinden witzige Hintergrundgeschichten für seltsame Gegenstände und lassen sie dann bewerten. Der Spieler mit den wertvollsten Gegenständen wird wieder zum Menschen! Nonsensory: Professor Nanners will in diesem Mal-, Schreib- und Ratespiel die nichtsensorischen Wahrnehmungsfähigkeiten testen! Wie gut können die Spieler erraten, wo der Beitrag eines anderen Spielers auf der dümmsten aller Skalen rangiert?

Professor Nanners will in diesem Mal-, Schreib- und Ratespiel die nichtsensorischen Wahrnehmungsfähigkeiten testen! Wie gut können die Spieler erraten, wo der Beitrag eines anderen Spielers auf der dümmsten aller Skalen rangiert? Roomerang: Spieler lassen ihrem inneren Reality-TV-Star freien Lauf und versuchen, den Sieg davonzutragen! Sie reagierenauf die Beiträge der anderen Spieler und geben sich dem kompetitiven Rollenspiel hin, um nicht rausgewählt zu werden. Aber keine Angst, auch wenn sie rausgeflogen sind, können sie wie ein Bumerang wieder zurück ins Drama fliegen!

Einstellungen und Funktionen

Jackbox Games sind ganz einfach zu lernen: Das Handy ist der Controller, also muss der Spieler nur das Spiel starten und los geht’s! The Jackbox Party Trilogy 3.0 bringt zudem neue Werkzeuge für Moderation und Zuschauerteilnahme für bis zu 10.000 Leute, also kann sorgenfrei mit so vielen Freunden und Familie gespielt werden, wie Spieler wollen.

Die Spiele in The Jackbox Party Pack 9 sind in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, kastilisches Spanisch und lateinamerikanisches Spanisch verfügbar.