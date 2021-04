The Skylia Prophecy: Pixel-Art Metroidvania für Xbox One angekündigt

Autor:, in / The Skylia Prophecy

The Skylia Prophecy ist Pixel-Art im Stil von Metroidvania und spielt in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt.

Der unabhängige Publisher und Entwickler 7 Raven Studios wird sein wunderschönes Pixel-Art-Retro-Metroidvania The Skylia Prophecy am 23. April auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen.

Die Vorbestellung von The Skylia Prophecy ist ab dem 16. April im Microsoft Store möglich.

The Skylia Prophecy ist ein storygetriebenes, Side-Scrolling Action-RPG, das in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt mit mehr als einem Dutzend Schauplätzen spielt. Begleitet Mirenia auf der Suche nach dem Bösen, das sie entfesselt hat, und verbessert sie mit einem Level- und Magiesystem.

Im Spiel gibt es drei Schwierigkeitsstufen, verschiedene Sprachen und Vibrationsunterstützung. Kämpft gegen Horden von Monstern, während ihr in uralten Dungeons gegen mächtige Bosse kämpft und erforschungsbasierte Rätsel löst.