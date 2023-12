This Means Warp: Cinematic Launch-Trailer präsentiert

Autor:, in / This Means Warp

Ab sofort startet das Raumschiff-Management-Rollenspiel This Means Warp von Jagex und Outlier Games auf den Konsolen.

Ab sofort ist das Spiel für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S sowie Nintendo Switch erhältlich. Die Spieler können die rasante Sci-Fi-Action im Alleingang bestreiten oder sich im Koop-Modus mit einigen treuen Crewmitgliedern zusammentun.

In This Means Warp, das jetzt zum ersten Mal auf Konsolen erhältlich ist, erkunden die Spieler ein seltsames neues, prozedural generiertes Universum, während sie ihr Raumschiff steuern und sich in hektischen Echtzeitkämpfen mit anderen raumfahrenden Feinden messen. Die Spieler müssen sich um Reparaturen und Upgrades ihrer Schiffe kümmern, dafür sorgen, dass die Waffen voll geladen sind, und schließlich zusammenarbeiten, um in der rauen Welt der intergalaktischen Erkundung zu überleben.

Bis zu vier Spieler können sich entweder im Online- oder im lokalen Mehrspielermodus zusammentun und ein rasantes Koop-Gameplay genießen, das leicht zu verstehen, aber schwer zu meistern ist. Für diejenigen, die ihre Herausforderungen lieber alleine meistern, gibt es eine abwechslungsreiche Auswahl an KI-Besatzungsmitgliedern, die man rekrutieren kann, um an Bord des Schiffes zu helfen. Der Weltraum ist eine tödliche neue Grenze, und Sie werden nie wissen, was Ihnen in diesem Sci-Fi-Roguelite-Abenteuer als Nächstes begegnen wird.

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer zum Spiel anschauen: