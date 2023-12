Harold Halibut: Adventure 2024 im Xbox Game Pass spielbar

Autor:, in / Harold Halibut

Heute wurde im Rahmen der PC Gaming Show: Most Wanted 2024 Edition präsentierte Entwickler Slow Bros. einen neuen Trailer zu seinem Adventure Harold Halibut. Das Team freut sich auf die Veröffentlichung Anfang 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Das Spiel wird auch über den Xbox Game Pass erscheinen.

Harold Halibut ist ein Spiel, dessen Reise vor über 10 Jahren mit dem Bau von realen Kulissen und Puppen begann. Slow Bros. ist zwar noch nicht bereit, ein genaues Veröffentlichungsdatum zu nennen, aber das Ende der Entwicklungsreise von Harold Halibut ist in Sicht. Der heutige neue Trailer zeigt diese harte Arbeit.

Jedes Objekt, das in Harold Halibut vorhanden und spielbar ist, wurde mit viel Sorgfalt und Handwerkskunst hergestellt. Anfang dieses Jahres empfing das Museum für Gestaltung Zürich Slow Bros., um die aufwändig gestalteten Puppen und Kulissen des Spiels im Rahmen der Ausstellung Game Design Today zu zeigen. Die Besucher waren beeindruckt, dass es sich dabei um Objekte handelt, mit denen man in einem Videospiel interagieren kann.

Schon bald werden die Spieler Harold in seinem Alltag auf einem stadtgroßen Raumschiff begleiten können, das in einem fremden Ozean gestrandet ist, während er seine Mitbewohner kennenlernt und herausfindet, ob sein Zuhause auf der Erde, hier auf der Fedora oder doch in den Sternen liegt.

Über Harold Halibut

Harold Halibut ist ein handgemachtes, erzählerisches Spiel über Freundschaft und das Leben auf einem stadtgroßen Raumschiff, das in einem fremden Ozean versunken ist. Begleitet Harold auf seiner Entdeckungsreise durch eine lebendige Retro-Zukunftswelt voller einzigartiger (vollständig vertonter) Bewohner, während er sein Bestes tut, um das Raumschiff zu erhalten und die wahre Bedeutung von „Zuhause“ zu finden.

Features

Einzigartiger Stop-Motion-Look durch 3D-gescannte physische Modelle. Ja, alles, was man im Spiel sieht, wurde in der realen Welt mit klassischen Bildhauer- und Modellbautechniken erstellt.

Vollständige Sprachausgabe: Alle wundervollen Bewohner der Fedoras werden durch die englische Sprachausgabe zum Leben erweckt und verleihen der Erzählung des Spiels filmische Proportionen.

Ein umfangreiches Charakter-Ensemble: Trefft eine Vielzahl einzigartiger Charaktere und lernt ihre Persönlichkeiten, Macken und Geschichten in bedeutungsvollen Gesprächen kennen.

Eine fesselnde, kinoreife Storyline: Erlebt eine fesselnde Geschichte, unterstrichen durch ein sorgfältig inszeniertes Skript, das Drama, Humor und Spannung miteinander verbindet.