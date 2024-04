Harold Halibut: Indie-Schwergewicht braucht viel Speicherplatz

Autor:, in / Harold Halibut

Am 16. April wird Harold Halibut für Xbox Series X|S erscheinen. An diesem Tag kann das Stop-Motion-Adventure auch mit Xbox Game Pass Ultimate auf Konsole und PC gespielt werden.

Schon jetzt könnt ihr das Spiel vorab herunterladen, damit ihr es zum Release direkt starten könnt.

Ein Blick in den Store gibt an, dass Harold Halibut 52,04 GB Speicherplatz benötigt. Das ist sicherlich mehr, als man von einem Indie-Spiel erwarten würde. Da es aber erst in sieben Tagen erscheint, sollten auch Spieler mit „Holzleitung“ den Download rechtzeitig schaffen.

Bitte beachtet, dass der Pre-Load derzeit nur über die mobile Xbox-App funktioniert, in dem ihr das Spiel über die Suchfunktion findet und dann herunterladet.