Kino, Serien & TV: Fallout-Serie startet einen Tag früher

Der radioaktive Fallout wird früher als erwartet eintreffen. Wie der Schauspieler Walton Goggins über den offiziellen X-Account zur Fallout-Serie verkündet, wurde der Starttermin um einen Tag vorgezogen.

Alle acht Folgen der ersten Staffel werden demnach in den USA am 10. April um 18:00 Uhr zu sehen sein. Durch den Zeitunterschied bedeutet dies für Zuschauer in Deutschland, Österreich und Schweiz, dass die Serie am 11. April um 03:00 Uhr nachts bei Prime Video zu sehen sein wird.

The end of the world is coming, just a little sooner than expected. FALLOUT, now arriving April 10 @ 6 p.m. PT. pic.twitter.com/9AcWR9uAqQ — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) April 9, 2024