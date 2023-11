This Means Warp: Sci-Fi-Survival-Spiel landet im November auf Xbox

Autor:, in / This Means Warp

Im November setzt das Sci-Fi-Survival-Spiel This Means Warp zur Landung auf Konsolen an.

Das kooperative Sci-Fi-Survival-Spiel This Means Warp von Jagex und Outlier Games erscheint am 30. November 2023 für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Das Raumschiff-Management-Roguelite wurde im Mai 2023 nach einem erfolgreichen Early-Access-Launch auf dem PC veröffentlicht, und nun können auch Konsolenspieler zum ersten Mal die rasante Action von This Means Warp erleben.

In This Means Warp erforschen die Spieler ein witziges, aber gefährliches, prozedural generiertes Universum, in dem nur ihre Freunde sie schreien hören. Die Spieler nehmen es in hektischen Echtzeitkämpfen mit Feinden auf, reparieren und verbessern ihre Raumschiffe und rüsten neue Waffen aus, um zu überleben.

Mit einem rasanten Koop-Gameplay, das leicht zu verstehen, aber schwer zu meistern ist, müssen die Spieler entweder im Online- oder im lokalen Mehrspielermodus zusammenarbeiten, um die gesamte Galaxie zu bändigen. In der Zwischenzeit können Spieler, die es vorziehen, alleine zu fliegen, eine Reihe von KI-Besatzungsmitgliedern rekrutieren, die ihnen an Bord ihres Schiffes in diesem Roguelite-Abenteuer zwischen den Sternen zur Seite stehen.

This Means Warp Features

Prozedural generierte Herausforderungen machen jedes Spiel einzigartig, mit zufälligen Karten, Gegenständen, Feinden und Begegnungen. Die Spieler müssen sich an neue Herausforderungen anpassen, indem sie das Beste aus ihrem Waffenarsenal und ihren Upgrades machen.

Tiefgründige, strategische Kämpfe, die von den Spielern verlangen, dass sie in hektischen Echtzeitkämpfen, in denen sie ihre Feinde besiegen und gleichzeitig ihr Schiff in einem Stück halten müssen, schnell denken.

Abwechslungsreiche Crewmitglieder unterstützen die Spieler, während die Galaxie eine Herausforderung nach der anderen bereithält, die es zu meistern gilt. Die Spieler können sich mit bis zu drei Spielern zusammentun oder die Ränge mit KI-Crewmitgliedern auffüllen.