Heads Up! Phones Down Edition: Ratespiel jetzt auch für Xbox erhältlich

Das Ratespiel Heads Up! Phones Down Edition wurde neu aufgelegt und ist jetzt auch für Xbox erhältlich.

Aspyr und Ellen Digital Ventures freuen sich, die Heads Up! Phones Down Edition vorzustellen, eine neue Version des preisgekrönten und witzigen Handyspiels Heads Up!, die für PC und Konsolen neu gestaltet wurde.

Heads Up! Phones Down Edition ist ab heute für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und Steam zum Preis von 39,99 Euro erhältlich.

Heads Up! Phones Down Edition ist die neueste Version des beliebten Wortratespiels, das von Ellen Digital Ventures entwickelt und in der Ellen Degeneres Show vorgestellt wurde. Das Originalspiel, das bis heute von mehr als zehn Millionen Spielern auf mobilen Geräten heruntergeladen wurde, wurde für den großen Bildschirm in einem Paket mit über 90 von den Fans geliebten Decks neu aufgelegt, darunter:

Act It Out

Wild gewordene Tiere

Blockbuster-Filme

Hey Mr. DJ

Akzente und Eindrücke

Essensschlacht

Aufsicht für Erwachsene

Adult Supervision 2 Noch erwachsener

Und viele mehr!

Features

Heads Up! ist ein Partyspiel: Dreht dem Fernseher den Rücken zu und erratet mit Hilfe eurer Freunde oder Familie das Wort oder den Satz auf dem Bildschirm hinter euch.

Das lädt jeden zum Spielen ein: Es ist egal, ob ihr ein Experte seid oder noch nie gespielt habt – jeder kann sofort einsteigen!

Und seid albern: Beobachter können Hinweise geben, indem sie einen lustigen Akzent verwenden, schauspielern und Hinweise rufen, während der Rater versucht, das Wort auf dem Bildschirm zu entschlüsseln. Oder sie brechen verzweifelt zusammen, wenn sie es nicht herausfinden können.

Für endlose Stunden: Es gibt über 90 Decks, die sich mit Popkultur, Filmen, Trivia, Berühmtheiten, Tieren und vielem mehr beschäftigen!